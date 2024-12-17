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12強賽／中華隊帥度到天花板 蔡其昌：希望電影外也有紀錄片

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍畫面。路透
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍畫面。路透

威剛科技董事長陳立白受中華隊奪下世界12強棒球錦標賽冠軍感動，籌拍以中華隊故事為劇本藍圖的電影《冠軍之路 Team Taiwan》，今天中華職棒會長蔡其昌、12強中華隊國手陳冠宇、郭冠麟、林安可和投手教練林岳平都親自出席電影籌拍記者會，蔡其昌更喊話，希望不只有電影，紀錄片也能一併進行。

蔡其昌表示，站在中華職棒推廣報球角度而言，能拍成電影樂觀其成，「拍成電影如同（文策院董事長蔡）嘉駿提到，需要把台灣各界力量都整合。」他還透露，正在尋覓合適地點，預計明年1月展示12強冠軍盃，和國人共享榮耀。

「有太多故事可以講，用電影方式去紀錄是很有意義的事情。」蔡其昌也提到，今天兩大集團中信和富邦都有代表出席，希望文策院能整合各方資源，就像這次團結的中華隊。

蔡其昌還呼籲，除了電影籌拍，希望紀錄片一併進行，「我們球員本身的帥度都已經快到天花板，用紀錄片呈現奪冠不一樣的風貌，也會很感人，希望紀錄片和電影在專業團隊中一起呈現，相信是球迷朋友很喜歡的方法。」

身為中華職棒會長，蔡其昌也盡職「打廣告」，他強調有了第一個大賽冠軍，現在思考是「下一個冠軍怎麼來」，他呼籲說：「支持方式就是職棒36年進場，進場支持，棒球才會愈還愈茁壯！」

陳立白回應蔡其昌的期待，且說紀錄片可能比電影「更快出來」，期待將台灣英雄的故事一直流傳。

中華職棒 中華隊 棒球

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