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日職／「他是特別的存在」坂本勇人與國小搭檔田中將大合體很開心

聯合新聞網／ 綜合報導
坂本勇人。聯合報系資料照
坂本勇人。聯合報系資料照

現年36歲的「神之子」田中將大加入讀賣巨人隊，同齡巨人球星坂本勇人也歡迎他加入，坂本大讚田中是同世代最強球員，並盼望能和他攜手走出低潮。

據日媒「體育報知」報導，田中將大和坂本勇人國小時就是投捕搭檔，因此得知田中加盟巨人時激動不已。坂本受訪時直言，「自從進入職棒後，我從沒想過這種事會發生，如今變成現實，各種感覺湧上心頭。他是我們這世代的第一名，能和他一起打球我非常高興。他是特別的存在，能和他並肩作戰真的很開心。」

兩人曾在兵庫縣伊丹市少棒隊「昆陽里Tigers」擔任投捕搭檔，當時坂本投球，田中將大接捕。打擊練習時，兩人會比誰能將球打到左外野後方的建築物。國中兩人加入不同隊，坂本進入青森縣光星學院；田中則就讀北海道駒澤大學附屬苫小牧高中，兩人都曾參加甲子園。田中在夏季甲子園決賽與早稻田實業「手帕王子」齋藤佑樹對決，上演「和局隔天再戰」，最終拿下亞軍。

坂本在巨人隊累積2415支安打；田中則是在日職樂天金鷲隊和大聯盟洋基隊，美日通算197勝。2013年田中單季24勝0敗被封為「神之子」，最終在日本一擊敗坂本所屬的巨人，2013年WBC和2021年東京奧運兩人曾一起披上國家隊戰袍，都獲得兵庫縣伊丹市的市民榮譽獎。

田中將大去年因傷只在一軍出賽1場；坂本出賽109場，只有7轟，打擊率0.238。坂本誓言明年要和田中攜手復活，「我們兩人都有捲土重來的決心，田中更是如此，他一直激勵我，希望能一起努力。」

坂本勇人 田中將大 讀賣巨人

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