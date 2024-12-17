12強賽／中華隊奪冠意外帶動「1產業」！球迷苦喊：全台缺貨

世界12強棒球賽中華隊打敗日本，奪下史上首冠，後續發行的周邊商品也讓民眾瘋狂搶購。對此，一名網友分享，聽到書局老闆說相框最近賣得非常好，讓他直言「完全沒想過棒球雜誌可以帶動相框產業」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期聽到書局老闆說最近賣了很多組相同尺寸的相框，才知道原來都是要拿來裱框《職棒雜誌》第513期12月號附贈的中華隊冠軍海報，讓他直言「完全沒想過棒球雜誌可以帶動相框產業」，同時也好奇問大家真的都有用相框來保存嗎？

貼文一出後，多數網友都表示「連票根都掛起來了」、「這一波棒球12強金牌，經濟產值已經無法試算啦」、「歷史性的一刻，一定要錶框起來」、「當然要用相框保存」、「我真的用海報框保存」、「跑了兩家書局都賣完了，跨區才買到相框」、「大創也賣得超好，目前總公司那邊都缺貨了」、「一直買不到相框」。

《職棒雜誌》513期的封面故事為「世界12強冠軍台灣尚勇」，內含台灣隊長陳傑憲、投手林昱珉及張奕的專訪，紀錄中華隊在世界棒球12強賽奪冠的心路歷程，因隨刊有附贈海報，吸引廣大球迷收藏。