中職／首度在台過冬「冷到哭」李多慧好奇：台灣人怎麼取暖？

韓籍啦啦隊女神李多慧積極經營個人社群平台，她不只在YouTube繳出好成績，近日也創Threads帳號與粉絲互動。今年是她首次在台灣過冬，沒想到她竟不適應台灣禦寒方式，詢問粉絲該如何取暖。

台灣近日氣溫驟降，李多慧昨天晚上11點多在Threads發文求助，「在韓國家裡有裝地暖，所以可以在家取暖！但現在家裡真的好冷啊，在台灣大家通常是怎麼在家取暖的呢？需要買暖爐嗎…？我真的很好奇（淚崩貼圖），這是我第一次在家裡迎接台灣的冬天。」

李多慧還先煮泡麵暖胃，粉絲們紛紛留言替她想辦法，有人建議可以買電暖器或開冷暖空調，讓她意外發現家裡冷氣有「暖氣」功能，曬出遙控器圖問粉絲：「就是這個嗎？」

從圖中可見，李多慧順利切換成暖氣模式，她也留言「thank you」感謝粉絲。沒想到遙控器圖也引發議論，許多台灣網友笑稱，「我家也是這個遙控器」、「我竟然有李多慧同款遙控器」、「同款遙控器+1」。