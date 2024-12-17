中職／拿莫．伊漾等6人 第2批前進澳職球員昨天出發

韓籍啦啦隊女神李多慧積極經營個人社群平台，她不只在YouTube繳出好成績，近日也創Threads帳號與粉絲互動。今年是她首次在台灣過冬，沒想到她竟不適應台灣禦寒方式，詢問粉絲該如何取暖。 台灣

2024-12-17 11:33