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中職／拿莫．伊漾等6人 第2批前進澳職球員昨天出發
中華職棒今年與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，安排6隊各2位選手，分2批前往俠盜隊效力，透過比賽磨練身手，昨天第2批球員出發。
首批球員有中信兄弟隊左投王奕凱、統一獅隊左投林子崴、樂天桃猿隊外野手林耀煌、味全龍隊右投趙璟榮、富邦悍將隊外野手蔡佳諺、台鋼雄鷹隊內野手林家鋐。林家鋐表現最亮眼，出賽17場，打擊率3成42全隊最高。
俠盜隊昨天發文感謝首批中職選手，「謝謝你們來展現自己的天賦、能量和熱情，你們在俠盜隊的過程不只棒球，還創造難忘回憶和友誼，並展現世界級能力給球迷。」
第2批球員則是龍隊拿莫．伊漾、雄鷹右投謝葆錡、兄弟游擊手楊祥禾、獅隊右投姚杰宏、悍將大物王苡丞、桃猿右投李家明。其中拿莫．伊漾、李家明、姚杰宏和謝葆錡都有出戰剛結束的亞洲冬季棒球聯盟。
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