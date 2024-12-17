日職／ 軟銀4年10億留不住甲斐拓也 巨人監督讓出背號展最大誠意

根據日媒報導，軟銀隊32歲當家鐵捕甲斐拓在巨人強力挖腳下，最終獲得甲斐青睞決定轉隊加盟，這是巨人繼田中將大與馬丁尼茲（Raidel Martinez）後又一筆重磅補強，

據報導，巨人給出5年15億日圓報價，並且還將監督，也是巨人過往的名捕手阿部慎之助的10號背號讓出給甲斐拓也。阿部甚至曾親自發電郵給甲斐表達自身對他的期待，而巨人最終靠著此等誠意，打敗軟銀開出的4年10億日圓以上的合約。

巨人季後補強不手軟，先是以推測4年超過50億日幣的合約網羅中日龍守護神馬丁尼茲，昨日又傳出簽下樂天金鷲「神之子」田中將大，今天又簽下軟銀鐵捕甲斐拓也，目標劍指日本一。

甲斐拓在2010年日職育成選秀會中獲得軟銀指名，登上一軍後以優異的阻殺能力打響名號，還獲得「甲斐加農砲」的外號，並曾獲得2018年日本大賽MVP、連6年獲得洋聯捕手金手套等殊榮。本季他出賽119場，交出5轟、43分打點，2成56打擊率的成績單，且整季只有1次失誤，守備率為0.999。