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棒球／WBSC回顧2024！12強冠軍戰觀眾數超越去年經典賽

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在東京巨蛋奪下12強賽冠軍。聯合報系資料照
中華隊在東京巨蛋奪下12強賽冠軍。聯合報系資料照

WBSC官網今天發文回顧2024年棒球國際賽事，提到中華隊在世界12強賽擊敗日本隊，奪下隊史首座3大賽冠軍，獲得極大關注度。

報導指出，3屆12強賽冠軍戰都在東京巨蛋進行，本屆超級循環賽最後一天和決賽日總共有8萬3501名觀眾進場，其中冠軍戰人數近4萬2000人，超越2023年世界棒球經典賽（WBC）在美國邁阿密的決賽3萬6000人。

報導分析，第3屆世界12強棒球賽之所以能成為特別賽事，關鍵在熱情帶來激烈精彩的比賽，看台上熱情的球迷們也反映這點。本屆賽事吸引前所未有的媒體關注，整屆發出超過600張記者證。

2019年12強平均年齡略高於31歲；本屆球員平均年齡低於28歲。南韓隊24歲8個月最年輕，日本隊25歲9個月排第2、波多黎各隊26歲9個月、中華隊27歲4個月。

文中還提到，2024年國際棒球賽事3月6日和7日在日本大阪京瓷巨蛋展開。世界第一的日本主辦第2屆世界棒球對抗賽，日本隊完封歐洲明星隊2場，共吸引5萬3000名觀眾。

中國大陸首次舉辦U23世界盃，日本金牌戰擊敗波多黎各隊，中國大陸銅牌戰贏下尼加拉瓜。另外，日本在女子棒球世界盃7連霸，U15世界盃冠軍也由日本奪下。

由於全球棒球關注度變高，世界棒壘球聯盟10月宣布，2027年世界12強棒球賽將擴增至16隊，凸顯世界棒壘球聯盟頂級賽和國際棒球整體成功。

世界棒球12強

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