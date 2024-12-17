中職／味全龍22歲林子宸季後被戰力外！宣布告別球員身份

味全龍隊11月底提交契約保留球員名單，有13人未在保留名單內，包含22歲內野手林子宸。昨天深夜林子宸在個人IG發限時動態，宣告自己將告別球員身份。

林子宸2022年季中選秀會獲龍隊第4指名，開啟職棒生涯。不過他在龍隊2季都沒有踏上過一軍賽場。他生涯在二軍出賽109場，打擊率0.237，整體攻擊指數（OPS）0.679，累積58安、5轟、87打點和8次盜壘成功。

林子宸今年在二軍出賽63場，敲出4轟，打擊率0.255、OPS值0.730，季後卻被放在保留名單外。林子宸昨天發文表示，「跟球員身份告別，理想與現實一直都是相反的，不過也謝謝人生總是帶給我不一樣的選擇和決定。」

「一定還會想念，但是對我來說已經不那麼重要了，更重要的是我有更想去做的事，不再只是想著我能打到幾歲，也感謝一路以來幫助我的、支持我的、陪伴我的，一路上有你們，真好。」