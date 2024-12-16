12強賽／清宮幸太郎覺得自己很強 少棒就被中華隊嚇到

世界12強棒球賽日本隊國手清宮幸太郎為了明年訪台交流賽，特別來台出席日本火腿隊相關活動，談到12強預賽在台北大巨蛋的出賽經驗，他表示，這是很棒的球場，儘管待在休息區看不清楚觀眾席，但球員休息室設備完整，感覺這座球場「就是可以集中在比賽」的地方。

清宮從小就對台灣棒球有印象，2012年世界少棒聯盟（LLB）世界賽對上桃園市龜山國小為主的中華隊，當時總教練是李政達，日本隊打到延長9局才靠再見全壘打以2：0險勝。

清宮對12年前的往事記得相當清楚，他說：「印象中覺得自己很強，沒想到中華隊這麼強、身材這麼棒，沒想到會遇到這麼強勁的對手，就連台灣爸媽加油的方式也很驚人，從小時候到現在都覺得中華隊應援很震撼。」

台鋼雄鷹隊王柏融是清宮昔日隊友，兩人頗有交情，清宮表示，和王柏融一起打過球，常會一起吃飯，12強賽期間也吃過兩次，他真的是很棒的人。