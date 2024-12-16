12強賽／ 屏東英雄見面會 縣長周春米頒加碼獎金、贈1兩黃金

世界棒球12強賽台灣奪冠，有3名來自屏東選手，屏東縣府今舉行簽名見面會，縣長周春米頒加碼獎金70萬元給屏東籍吳俊偉、吉力吉撈·鞏冠，並贈1兩黃金金牌給來自車城設籍高雄張政禹，縣內高國中小棒球隊學生們到場感受球員魅力。

吉力吉撈・鞏冠說，很開心把世界冠軍帶回來，也讓大家更認識屏東，「希望大家之後在路上遇到我，可以跟我say hi」。張政禹說，謝謝大家，即使一開始不被看好，還是有很多人力挺相信，感謝大家一直為我們加油。

3人在國中小棒球隊員列隊歡迎下進場，與球迷嗨跳「台灣尚勇」應援曲開場，近距離感受英雄們魅力，球迷最期待互動時間，包括有獎徵答送簽名球，為回饋鄉親，加碼簽名會，現場中午就開始排隊發100個號碼牌。

3名屏東英雄，吳俊偉、吉力吉撈・鞏冠，都是來自屏東縣瑪家鄉，吳俊偉是涼山村、外號小黑，從小在屏東長大練球，這次賽事總累積5場出賽，防禦率3.60，拿下3次救援成功，是台灣隊名符其實救援王；吉力吉撈·鞏冠是佳義村，他是首位以族名登錄在國家隊的原住民球員，台澳之戰中因代打炸裂3分砲，幫助台灣隊順利晉級四強複賽。出生車城鄉張政禹，被視為最強黑馬，台美戰敲出關鍵二壘安打，金牌戰扛起先發三壘，是賽會台灣選手一大驚奇。

縣長周春米說，這一次12強賽事因為選手們的表現，讓台灣團結一起，很開心在屏東市勝利星村舉辦世界冠軍屏東英雄見面會，恭喜三位屏東的孩子拿到世界冠軍，今天代表縣府團隊頒發獎金給他們，希望他們未來不論是在職棒賽場或為國爭光的舞台上，都能保持健康、順利，再度為台灣爭光。