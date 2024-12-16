聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／清宮幸太郎對林安可印象超深 「那支全壘打太厲害了」
日本隊在本屆世界12強棒球賽冠軍戰不敵中華隊，挑戰2連霸失利，日本火腿隊25歲好手清宮幸太郎來台訪問，談到12強賽對中華隊的印象，對林安可的砲火留下深刻印象，他說：「林安可那支全壘打太厲害了。」
日本職棒火腿隊將於明年3月1、2日訪台，在台北大巨蛋分別和統一獅、中信兄弟隊交手，清宮幸太郎、獅隊林安可、兄弟隊王威晨今天一起亮相造勢；林安可知道清宮喜歡吃火鍋，特別推薦台南牛肉鍋，希望他來吃吃看。
中華隊在本屆12強賽複賽以6：9不敵日本隊，林安可9局上面對日本後援投手横山陸人轟出大號陽春砲，冠軍戰也揮出界外全壘打，清宮說：「複賽那支很漂亮，冠軍戰稍微界外。」
至於本身在12強賽的表現，清宮表示，教練團對他的信賴感不強，就算其他球員表現不好，自己也沒有先發機會，未來會好好努力獲得教練團的信任，才會有先發上場的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言