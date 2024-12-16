12強賽／清宮幸太郎對林安可印象超深 「那支全壘打太厲害了」

日本隊在本屆世界12強棒球賽冠軍戰不敵中華隊，挑戰2連霸失利，日本火腿隊25歲好手清宮幸太郎來台訪問，談到12強賽對中華隊的印象，對林安可的砲火留下深刻印象，他說：「林安可那支全壘打太厲害了。」

日本職棒火腿隊將於明年3月1、2日訪台，在台北大巨蛋分別和統一獅、中信兄弟隊交手，清宮幸太郎、獅隊林安可、兄弟隊王威晨今天一起亮相造勢；林安可知道清宮喜歡吃火鍋，特別推薦台南牛肉鍋，希望他來吃吃看。

中華隊在本屆12強賽複賽以6：9不敵日本隊，林安可9局上面對日本後援投手横山陸人轟出大號陽春砲，冠軍戰也揮出界外全壘打，清宮說：「複賽那支很漂亮，冠軍戰稍微界外。」