中職／2至3隊開出超過6年長約搶人 陳子豪希望本周能定案

中信兄弟野手陳子豪行使自由球員（FA）權利，中職5隊有意網羅，目前有2至3支球隊進入第3階段談約，都是超過6年合約，會再就個人因素等細節確認，也盼真正落實複數年約精神。

中職中信兄弟29歲野手陳子豪今年季後行使自由球員權利，除了中職統一7-ELEVEn獅隊外，其餘5隊都有意簽下陳子豪。陳子豪所屬經紀公司秉初運動經紀表示，都有感受到各隊的誠意，目前有婉拒部分球隊，剩2至3支球隊進入第3階段談約。

經紀公司表示，或許有球隊認為談約遲遲未定是因為競價操作，但目前第3階段主要是讓陳子豪針對一些家庭、個人因素和生涯規劃的細節再做溝通和確認，個人因素考量占較大成分。

據了解，目前進入第3階段議約的球隊都開出超過6年的長約，平均月薪有望達到新台幣100萬元。經紀公司也提到，合約中當然會放入選擇權和跳脫等條件，並希望透過陳子豪這份合約，落實自由合約精神，複數年約保障是雙方權利，參考國外職棒運作方式，也會隨著年紀、市場等再做調整修正，朝這個方向努力，讓大家不要害怕簽長約。

自由球員談約沒有設定期限，但經紀公司透露，陳子豪表示，希望可以快點確定落腳處、進行相關訓練，才能對得起身價，希望本週就可以定案。