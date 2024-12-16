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PLG／東超主場賽事強碰日本冠軍隊 領航猿耶誕大戰拚4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿隊25日迎接東超主場賽事，對決日本B.LEAGUE去年總冠軍廣島蜻蜓隊。圖／領航猿隊提供
領航猿隊25日迎接東超主場賽事，對決日本B.LEAGUE去年總冠軍廣島蜻蜓隊。圖／領航猿隊提供

桃園璞園領航猿隊首度參與東亞超級聯賽（EASL），目前打下3連勝佳績，耶誕節領航猿將在主場桃園巨蛋迎接首場賽事，對決日本B.LEAGUE去年總冠軍廣島蜻蜓隊，球團今天宣布攜手桃園市府，並與中華職棒樂天桃猿隊跨界合作，為橙客帶來更多元豐富觀賽體驗，賽事門票19日中午12點全面開賣，還有早鳥9折優惠。

耶誕節捍衛主場的領航猿，將迎戰強敵日本廣島蜻蜓，PLG年度MVP盧峻翔與B.LEAGUE總冠軍賽MVP山崎稜的正面交鋒成比賽最大看點，東超10月最有價值球員布萊克希爾（Kerry Blackshear Jr）禁區主宰能力十足，勢必與領航猿內線球員展開硬碰硬的較量；兩隊年輕後衛的比拚同樣令人期待，本季破繭而出的白曜誠將與日本亞洲盃資格賽國家隊成員中村拓人一較高下。

為了深化與桃園在地連結，領航猿攜手桃園市府與職棒隊伍樂天桃猿，桃園全新吉祥物「丫桃」與「園哥」將在桃園巨蛋初次亮相與球迷互動，另外也邀請樂天桃猿以主題活動合作形式打造豐富賽事體驗，凝聚桃園球迷的力量，一起「Team桃園，力挺桃園」。

領航猿合作夥伴正光金絲膏將提供「限定版視覺貼布」作為東超主場限定好禮，限定視覺貼布內附兩隊陣容介紹以及賽事觀戰重點小卡，幫助球迷

更深入了解兩隊球員實力，現場實際見證領航猿首度挑戰日本B.LEAGUE一級實力隊伍的重要里程碑。

12月25日主場迎戰廣島蜻蜓的賽事門票，將於19日中午12點正式開賣，並特別推出「早鳥好康」，全區票種限時9折（學生票與愛心票不適用折扣），優惠只到12月20日晚上8點。

桃園璞園領航猿 樂天桃猿 盧峻翔

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