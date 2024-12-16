棒球／王威晨形容比陳傑憲更爆哭 希望平野惠一模仿BIG BOSS耍帥

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，創下空前紀錄，中信兄弟隊內野手王威晨雖未參賽，談到此事還是充滿感動，他說：「若有機會，每個人都想穿上中華隊球衣，這次缺席不會覺得可惜。」

王威晨因傷無法打12強賽，冠軍賽時待在家中看電視，他表示，覺得自己很像在團隊之中，看到很激動，「眼角有淚水，還比陳傑憲更爆哭，也有傳訊息給他，做得不錯，恭喜他。」

王威晨表示，前幾年有參與中華隊，我們慢慢和國際接軌，大家在一軍出賽都有進步，希望進步幅度能夠往上提升，以後讓別的國家看到中華隊都會畏懼。

明年新球季開始倒數，他說：「已經開始訓練，有計畫性銜接到春訓，手腕恢復還未到百分之百，希望明年可以完全沒問題。」

日本職棒火腿隊一軍將於明年3月1、2日訪台，在台北大巨蛋分別和統一獅、中信兄弟隊交手，王威晨今天在記者會亮相造勢，透露對火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志最有印象，因為新聞最多，很期待看到他。

王威晨笑說：「希望平野惠一（兄弟教頭）也做一下，像新庄一樣戴墨鏡、口罩，穿帥一點。」