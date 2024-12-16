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中職／二軍成長是一軍來源！蔡其昌談冬盟價值：提升整體棒球實力

聯合新聞網／ 綜合報導
中職會長蔡其昌(中)與曾頌恩(左)現身冬季聯盟。圖／中華職棒提供
中職會長蔡其昌(中)與曾頌恩(左)現身冬季聯盟。圖／中華職棒提供

中華職棒（CPBL）今年續辦冬季聯盟（AWB），並搭上世界12強棒球賽奪冠的熱潮，進場人數大幅成長。中職會長蔡其昌表示，今年週末場均觀眾人數達到2500人，比去年的1000人翻倍成長，商品銷售也明顯提升。儘管仍有虧損，但蔡其昌認為，冬盟的核心意義在於培養二軍新秀，這是台灣棒球未來強盛的基礎。

在今年冬季聯盟最後一場比賽中，日職白隊以3比1擊敗日本社會人奪冠。賽前開球儀式中，12強英雄曾頌恩（Tseng Tsung-En）以神秘嘉賓身分登場，和蔡其昌一同開球，替冬季聯盟畫下句點。

蔡其昌在比賽現場開球並與球迷互動，展現對棒球發展的支持。他表示：「今年週末票房成長了1.5倍，商品銷售也比去年更好。雖然詳細的收支數據尚未出爐，但我們今年的目標是虧少一點，現在看來應該可以達到。」

在今年冬季聯盟最後一場比賽中，日職白隊以3比1擊敗日本社會人奪冠。圖／中華職棒提供
在今年冬季聯盟最後一場比賽中，日職白隊以3比1擊敗日本社會人奪冠。圖／中華職棒提供

蔡其昌特別提到，中華職棒不僅堅持舉辦冬季聯盟，還與澳洲職棒合作，安排台灣球員參與澳職聯賽（ABL），並且還送部分選手赴日本沖繩參與冬季聯盟，提供新秀更多實戰機會。

對於冬季聯盟的核心價值，蔡其昌表示：「為什麼堅持舉辦冬季聯盟？因為二軍的成長就是一軍的來源。只有讓年輕選手獲得更多比賽機會，台灣的棒球實力才能整體提升。」

他以台鋼雄鷹的內野手林家鋐為例，提到這位選手在澳職暫居打擊榜第二，並分享了在國外對戰不同類型投手所帶來的成長經驗。「這些國際經驗讓林家鋐明顯提升，他也向球隊表示這趟澳職之旅非常值得。」

蔡其昌感謝球迷對冬季聯盟的支持，特別是在世界12強棒球賽後，棒球熱潮延續至冬盟賽場。2024年冬季聯盟的成功，讓蔡其昌對未來更有信心，他表示：「今年的最後一場比賽象徵一個輝煌年份的結束，但我們已經做好迎接2025年的準備。」

此外，蔡其昌也透露，2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽的35人集訓計畫預計於農曆年前啟動，教練團正在安排詳細時程。

成功 教練 日本 澳洲 蔡其昌

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