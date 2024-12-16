快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／受過高國輝的恩惠 清宮幸太郎：一定要向他致意

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
日本火腿隊球星清宮幸太郎（中）為明年台日交流賽造勢。記者藍宗標／攝影
日本火腿隊球星清宮幸太郎（中）為明年台日交流賽造勢。記者藍宗標／攝影

日本職棒火腿隊將於明年3月1、2日在台北大巨蛋和統一獅、中信兄弟隊進行交流賽，火腿球星清宮幸太郎今天出席記者會為交流賽造勢，談到12強賽冠軍戰後留在東京巨蛋，和中華隊教練高國輝打招呼一事，他說：「一定要向他致意。」

高國輝今年曾以富邦悍將隊教練身分赴日，前往火腿隊擔任客座教練，和清宮有不少互動，兩人也建立交情；中華隊在12強賽擊敗日本封王後，全隊很快離開東京巨蛋休息區，只有清宮一直留在原地，耐心等到大會頒獎典禮結束，特別上前向高國輝打招呼。

這一幕也被日本媒體捕捉，成為冠軍戰賽後焦點，清宮說：「高國輝來過火腿很多次，他都會和我打招呼，關心我的打擊，每次賽前練習時，我們也會聊一聊。」

清宮表示，本身不怕生，自己的個性就是這樣，曾經接受過高國輝的恩惠，該表達就要表達，一定要向他致意。

中華隊 火腿 高國輝

延伸閱讀

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

12強賽／曝光彭政閔和高國輝「同框照」 蔡其昌：不是點飲料

12強賽／張奕、高國輝參觀「宇宙」展 分享冠軍獎金怎運用

12強賽／奪冠路上悍將有功 富邦頒發460萬獎金3選手1教練各獲100萬

相關新聞

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

日本職棒火腿隊將於明年3月1、2日訪台，在台北大巨蛋展開隊史首次海外交流戰，分別和統一獅、中信兄弟隊交手，火腿球星清宮幸...

日職／阿部監督爭取加盟 田中將大轉戰巨人拚美日通算200勝

日本職棒36歲老將田中將大決定離開待了11季的樂天隊，讀賣巨人隊決定網羅這位美日通算197勝投手，除了希望他能填補菅野智...

棒球／王威晨形容比陳傑憲更爆哭 希望平野惠一模仿BIG BOSS耍帥

中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，創下空前紀錄，中信兄弟隊內野手王威晨雖未參賽，談到此事還是充滿感動，他說：「若有機會，每...

棒球／受過高國輝的恩惠 清宮幸太郎：一定要向他致意

日本職棒火腿隊將於明年3月1、2日在台北大巨蛋和統一獅、中信兄弟隊進行交流賽，火腿球星清宮幸太郎今天出席記者會為交流賽造...

全球唯一 台南資深棒球迷 12萬標下陳傑憲球員卡

世界棒球12強賽中華隊奪下冠軍後，除在台灣又掀起一股棒球風潮外，球員的周邊商品也引起球迷收藏，其中，一名來自台南的資深棒...

中職／ 中職自由球員之爭！詹子賢、陳子豪等開獎 陳韻文、朱育賢「大約」入手

史上最激烈！中職6隊爭霸，各隊都想在12強奪冠、大巨蛋效益中打出佳績吸引球迷，為爭搶4位大物自由球員，紛紛開出破紀錄合約成為話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。