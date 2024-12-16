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棒球／受過高國輝的恩惠 清宮幸太郎：一定要向他致意
日本職棒火腿隊將於明年3月1、2日在台北大巨蛋和統一獅、中信兄弟隊進行交流賽，火腿球星清宮幸太郎今天出席記者會為交流賽造勢，談到12強賽冠軍戰後留在東京巨蛋，和中華隊教練高國輝打招呼一事，他說：「一定要向他致意。」
高國輝今年曾以富邦悍將隊教練身分赴日，前往火腿隊擔任客座教練，和清宮有不少互動，兩人也建立交情；中華隊在12強賽擊敗日本封王後，全隊很快離開東京巨蛋休息區，只有清宮一直留在原地，耐心等到大會頒獎典禮結束，特別上前向高國輝打招呼。
這一幕也被日本媒體捕捉，成為冠軍戰賽後焦點，清宮說：「高國輝來過火腿很多次，他都會和我打招呼，關心我的打擊，每次賽前練習時，我們也會聊一聊。」
清宮表示，本身不怕生，自己的個性就是這樣，曾經接受過高國輝的恩惠，該表達就要表達，一定要向他致意。
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