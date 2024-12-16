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棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
林安可（左起）、清宮幸太郎、王威晨一起為交流賽造勢。記者藍宗標／攝影
林安可（左起）、清宮幸太郎、王威晨一起為交流賽造勢。記者藍宗標／攝影

日本職棒火腿隊將於明年3月1、2日訪台，在台北大巨蛋展開隊史首次海外交流戰，分別和統一獅、中信兄弟隊交手，火腿球星清宮幸太郎、獅隊林安可、兄弟隊王威晨今天一起亮相造勢，清宮用中文笑說：「放馬過來！」

這兩場比賽都是下午兩點開打，票價從4680元到680元不等，本月25日中午12點起開放預售門票，

火腿代表增山祐太郎表示，恭喜中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，有在電視上看到，也對應援方式印象深刻。

他說，這次來台進行交流賽感到很光榮，希望清宮能揮出全壘打，為球隊做出貢獻，兄弟、獅隊實力都很堅強，想贏球並不容易，希望未來交流愈來愈頻繁。

清宮表示，對12強賽印象最深就是台灣應援，球員休息區上方都是台灣球迷的聲音，聽不到隊友的聲音；這次來台最想吃火鍋，以前有吃過，很難忘。

林安可說，希望火腿好好愛惜古林睿煬，台南市有很多古蹟，台南牛肉火鍋有名，希望清宮來吃吃看。

王威晨推薦清宮品嘗臭豆腐和珍奶，也希望兄弟、獅隊都能拿下勝利，清宮笑說：「臭豆腐很臭，實在沒辦法。」

林安可 火腿 王威晨

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