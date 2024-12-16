韓職／李珠珢又有驚人之舉！轉發台灣粉絲限動 著韓服跳舞也被網友挖出
前韓國職棒起亞虎人氣啦啦隊成員李珠珢，又沈寂許久，未在個人IG做更新，令網友難以掌握她的現況，不過，今天終於有了動靜，她轉發一名台灣網友的IG限動。原來這名網友將她跳啦啦隊時的圖像集結做成T恤穿在身上，受到李珠珢的青睞列為精選並轉發，使得她再度與台灣有了連結，這名網友也開心將這件事公布在Threads上，令不少人羨幕。
由於李珠珢一直沒有消息，是否能加入中職跳啦啦隊，多數網友都轉發她過去的影片回味，今天有網友挖出她穿韓服跳「扇子舞」，這也是她罕見穿韓服的造型，也令不少網友驚豔。
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