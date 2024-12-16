韓職／李珠珢又有驚人之舉！轉發台灣粉絲限動 著韓服跳舞也被網友挖出

前韓國職棒起亞虎人氣啦啦隊成員李珠珢，又沈寂許久，未在個人IG做更新，令網友難以掌握她的現況，不過，今天終於有了動靜，她轉發一名台灣網友的IG限動。原來這名網友將她跳啦啦隊時的圖像集結做成T恤穿在身上

2024-12-16 14:33