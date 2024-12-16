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日職／36歲田中將大重磅加盟讀賣巨人 爭取美日通算200勝

中央社／ 綜合外電報導
讀賣巨人隊簽下36歲名投田中將大。圖中央社提供
讀賣巨人隊簽下36歲名投田中將大。圖中央社提供

日媒報導，讀賣巨人隊決定簽下36歲的日職名投田中將大。田中上月宣布離開太平洋聯盟東北樂天金鷲，如今將轉戰中央聯盟，力拚生涯美日通算200勝。

體育報知指出，目前美日通算197勝的田中雖然本賽季在一軍只登板一場且無勝績，但巨人隊深入觀察後認為他有能力復活；相關人士透露，田中本人已決心加盟巨人，而巨人隊本季投出15勝的王牌菅野智之明年將挑戰美國職棒大聯盟MLB，球隊需要田中彌補戰力。

田中將大去年10月動右肘手術，在職業生涯第18年的本賽季僅在一軍登板一次，但他在季末的二軍比賽時速球威力有所恢復，後於11月24日宣布離開樂天隊。

巨人隊監督阿部慎之助一直期待田中加盟，他之前就曾表示若菅野離隊，陣中就少掉一位投手領袖，有豐富經驗的田中將是年輕投手居多的巨人隊所需，也有信心田中能重回巔峰狀態。

阿部與田中曾於2009年世界棒球經典賽（WBC）時為日本國家隊隊友，一起幫日本贏得冠軍。

田中將大2007年初入職棒後就成為東北樂天的主力投手，2013年賽季投出24勝0敗，當年率樂天奪得隊史首座總冠軍，赴美前日職通算99勝35敗，其中2012年至2013年球季達成例行賽跨季26連勝，創下日職紀錄而有「神之子」綽號。

田中2014年轉戰大聯盟紐約洋基，連續6賽季繳出雙位數勝投，在大聯盟累積78勝。2020年大聯盟賽季結束後田中選擇返日回鍋老東家樂天，但2021到2023年3賽季僅20勝32敗，表現不如預期。

大聯盟 樂天金鷲 讀賣巨人

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