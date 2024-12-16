中職／ 中職自由球員之爭！詹子賢、陳子豪等開獎 陳韻文、朱育賢「大約」入手

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台灣奪下今年世界棒球12強賽冠軍，讓全台掀起棒球狂潮，這股棒球熱帶來的龐大效益，被預期會反應在明年開打的中華職棒36年球季，處於休賽季的中職6球團不敢鬆懈，持續整軍備戰只為厚實團隊戰力。今年中職季後共有樂天桃猿朱育賢、統一7-ELEVEn獅陳韻文、中信兄弟陳子豪和詹子賢，4位好手行使自由球員權利，擁有多年實績的他們造成各隊爭搶，創造出史上最激烈的自由球員競爭市場。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察「中華職棒自由球員」近一週網路熱門關鍵字，能夠看見「朱育賢、陳韻文、陳子豪、詹子賢」4名球員全部出現在其中，目前朱育賢和陳韻文已確定收穫超大型新合約，中信兄弟「雙子」結果近日也將出爐，《網路溫度計DailyView》一次整理4人最新談約進度。

＃朱育賢

翻攝FB／Rakuten Monkeys

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12強賽冠軍戰製造最後關鍵雙殺，讓中華隊順利摘冠的朱育賢，是樂天桃猿倚重的左手大砲，2016年成為猿隊一員後，連續9季全壘打全部都有雙位數產量，生涯累計169轟，攻擊表現穩定讓他站穩先發左外野手和一壘手的位置。本季朱育賢月薪75萬元，桃猿球團開出月薪85萬元留人未果，上月11日投奔自由球員市場後，他的打擊實力獲得味全龍和台鋼雄鷹青睞，富邦悍將也跟進開出更高條件合約，經過一個月談約，朱育賢12日確定新球季轉隊味全龍。

味全龍球團宣布與朱育賢簽下4年總值4800萬元合約，據資深球評王翊亘透露，合約內容為4年薪資4200萬元，加上600萬元激勵獎金，平均月薪落在88萬元。龍隊預計明年1月為朱育賢舉行加盟記者會，由於他目前背號85號，是已故教練徐生明退休背號，新球季確定更換背號繼續拚戰。依據中職制度，樂天桃猿將可獲得朱育賢今年年薪125%約1,125萬元的補償金，或是年薪75%約675萬元，加上龍隊25人保護名單外1位球員做補償，方案由桃猿決定。

＃陳韻文

翻攝FB／統一獅官方粉絲團

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效力統一7-ELEVEn獅10個球季，陳韻文長期擔任球隊勝利方程式最後一道防線，生涯累積154次救援成功已是中職救援王，他在本季表現一度不穩，所幸進入季後賽找回狀態，幫助獅隊闖進總冠軍賽。陳韻文本季月薪60萬元，選擇在季後投身自由球員市場，做為唯一大物投手，吸引中信兄弟、台鋼雄鷹開出薪水介於75萬元到80萬元，合約年3到5年的複數年大約。

面對其他隊挖腳陣中主力投手，獅隊今年態度明確，放棄角逐其他隊主戰野手，力拚留下陳韻文，14日消息明朗，獅隊領隊蘇泰安證實與陳韻文簽下5年複數年長約，合約內容日後公布。若以平均月薪75萬元來算，合約總值至少4500萬元，確定打破獅隊2013年以3年4080萬元合約簽下郭泓志的舊紀錄，成為球隊史上最大約。蘇泰安透露，接下來目標放在明年取得自由球員資格的「台灣隊長」陳傑憲，希望用誠意十足的合約，讓他成為「終身統一人」。

＃陳子豪

翻攝FB／兄弟Fans Club

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揮別去年生涯最低潮，陳子豪今年打擊回溫，全季敲出17轟成為全隊最多，擁有應援「世界名曲」加持，讓他成為「中職35年話題球星TOP 10」第8名，人氣實力兼具加上年紀才29歲，陳子豪季後投身自由球員市場，成為各隊必爭目標。球評王翊亘透露，除獅隊以外其他5隊都有提出報價，且所有合約年份都6年起跳，陳子豪已確定成為中職史上第1位獲得6年合約的球員。

陳子豪交由經紀公司秉初談約，公司透露已將各隊合約內容整理給他，陳子豪近日將先決定屬意球隊，再由團隊做進一步確認，本季月薪60萬元的他，被預期合約總值上看6000萬元，陳子豪如何決定成為球迷聚焦目標。

＃詹子賢

翻攝FB／兄弟Fans Club

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受到隊上外野新人曾頌恩、岳政華表現出色影響，長年擔任中信兄弟主戰左外野手的詹子賢，本季上場空間受到壓縮，表現也略有下滑，全季只繳出打擊率0.255、、安打64支、全壘打1支的成績。詹子賢本季月薪63萬元，季後行使自由球員資格，除了希望提高自身談約籌碼，還有尋求轉隊獲取更多發展空間的用意，目前各隊以台鋼雄鷹對他最為積極，有望開出5年平均月薪介於80萬元到90萬元的合約爭取他入隊。

台鋼雄鷹領隊劉東洋日前透露，詹子賢是球隊優先目標，除了隊上主力打者，包括王柏融、吳念庭、陳文杰和洋砲魔鷹都是左打，需要補入強力右打者完整打線，加上他是台南人，符合球團希望網羅南部選手的策略。詹子賢14日與中信兄弟球團碰面，將再與家人和經紀人討論，最晚聖誕節之前將決定明年出路。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月07日至2024年12月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中華職棒自由球員』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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