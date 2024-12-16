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全球唯一 台南資深棒球迷 12萬標下陳傑憲球員卡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
收藏家陳柏宏將自己收藏的各式球員簽名卡免費展示在書局門市內，也希望展出藏品能讓前來買參考書的學生能有勵志的目標。記者萬于甄／攝影
收藏家陳柏宏將自己收藏的各式球員簽名卡免費展示在書局門市內，也希望展出藏品能讓前來買參考書的學生能有勵志的目標。記者萬于甄／攝影

世界棒球12強中華隊奪下冠軍後，除在台灣又掀起一股棒球風潮外，球員的周邊商品也引起球迷收藏，其中，一名來自台南的資深棒球迷陳柏宏，斥資約12萬，標下中華隊隊長陳傑憲在2022年球季實戰的球員球衣簽名書卡，且全球僅有1張。

收藏家陳柏宏在台南北區經營領先書局，因平時喜歡觀看棒球、籃球等運動類賽事，從2007年開始接觸並收藏職棒球星的球員卡、簽名卡等，而他收藏的第1張就是台灣之光王建民在洋基的球員卡，王建民更是他最喜歡的球員。

陳柏宏近年來除棒球球員卡外，也陸續收藏簽名球衣、球棒及籃球簽名球、球衣等各式周邊商品等，隨後則成立領先運動精品店，成為球員卡的經銷商，迄今已陸續收藏超過逾百件的簽名球衣、球員卡等，藏品相當豐富。

陳柏宏說，自己的主業還是經營書店，但收藏這些球員卡、球衣是興趣，中華隊奪下12強冠軍那天，花了約12萬在網路標下隊長陳傑憲的球員卡，該張簽名卡以2022年中職實戰棒球球皮Logo為主題，並裁切球員比賽用球衣標籤，更有球員親筆簽名，全球只發行1張，能成功標下，真的是相當驚喜。

他提到，標下這張球員簽名卡後，曾有其他行家想用更高價收藏，不過，自己暫時沒有打算拍賣，而這張球員簽名卡目前免費展示在書局門市內，因書局周邊是國中小學區，希望展出藏品能讓前來買參考書的學生能有個勵志的目標，書局更提供滿分考卷免費兌換球員卡活動。

此外，書局內還有三上悠亞擔任味全龍開球來賓的親筆簽名卡、美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星大谷翔平比賽用的中文楷書簽名球棒、大谷翔平在天使隊的簽名球衣、NBA籃球大帝麥可喬丹親筆簽名球衣等，運動收藏品琳瑯滿目，非常壯觀。

陳柏宏表示，人都需要有個夢想，自己也會持續收藏的興趣，未來希望能開一間運動主題的輕食餐廳，把自己的收藏品一一陳列展示，讓各地球迷、愛好者一起分享同樂。

陳柏宏收藏NBA籃球大帝麥可喬丹親筆簽名球衣，他說，相信喬丹的球技，仍是許多球迷心中最經典的回憶。記者萬于甄／攝影
陳柏宏收藏NBA籃球大帝麥可喬丹親筆簽名球衣，他說，相信喬丹的球技，仍是許多球迷心中最經典的回憶。記者萬于甄／攝影
陳柏宏收藏美職大聯盟球星大谷翔平在天使隊時的簽名球衣。記者萬于甄／攝影
陳柏宏收藏美職大聯盟球星大谷翔平在天使隊時的簽名球衣。記者萬于甄／攝影
收藏家陳柏宏從2007年開始接觸並收藏職棒球星的球員卡、簽名球等，而他收藏的第1張就是台灣之光王建民在洋基的球員卡，王建民更是他最喜歡的球員。圖為王建民簽名球。記者萬于甄／攝影
收藏家陳柏宏從2007年開始接觸並收藏職棒球星的球員卡、簽名球等，而他收藏的第1張就是台灣之光王建民在洋基的球員卡，王建民更是他最喜歡的球員。圖為王建民簽名球。記者萬于甄／攝影
台南一名資深棒球迷陳柏宏在12強中華隊奪冠那天，在網路上花了約12萬，標下隊長陳傑憲的中職球皮球衣標籤簽名書卡，且全球僅發行1張。記者萬于甄／攝影
台南一名資深棒球迷陳柏宏在12強中華隊奪冠那天，在網路上花了約12萬，標下隊長陳傑憲的中職球皮球衣標籤簽名書卡，且全球僅發行1張。記者萬于甄／攝影

世界棒球12強 中華隊 陳傑憲

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