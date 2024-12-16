冬盟／鴨打瑛二先發好投 日職白隊奪冠

亞洲冬季棒球聯盟冠軍戰由兩支日本球隊交手，日職白隊靠著投手鴨打瑛二先發5.1局無失分好投壓制，笹原操希2安2打點，終場以3比1擊敗日本社會人隊，奪下冠軍。

亞洲冬季棒球聯盟冠軍戰今天在台中洲際棒球場舉行，日職白隊先發投手鴨打瑛二開賽首局2人出局後雖被敲出安打，但守備幫忙抓到盜壘跑者、沒讓對手延續攻勢。

鴨打瑛二2局下2人出局後投出四壞保送，但接著讓高田幸汰敲出二壘方向滾地球出局，從2局下最後一個出局數算起，連抓10個出局數，直到6局下續投狀況，投出3次四壞球保送，1人出局滿壘時退場，接替投手石原勇輝製造雙殺、力守沒有失分。

日職白隊5局上有攻勢，笹原操希保送上壘，靠著牽制失誤一口氣跑上三壘，再靠著暴投跑回團隊第1分，6局上2人出局後村田怜音選到四壞保送，內藤鵬敲安，再靠著暴投攻占二、三壘，笹原操希二壘打，一棒送回2分。

日本社會人隊前8局都沒能拿下分數，9局下靠著山本卓彌安打、滾地球推進，吉川海斗安打先追1分，但吉川海斗盜壘失敗成為最後一個出局數，社會人隊沒能延續攻勢吞敗。

日職白隊先發投手鴨打瑛二用88球投5.1局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，奪下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）；笹原操希單場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。