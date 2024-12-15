棒球／陽念希與美職舊金山巨人簽約 大專聯賽不再登板

台北市大18歲投手陽念希13日在大專棒球聯賽對國體大先發後，確定與美職舊金山巨人隊簽約，合約總值約50萬美元，如願完成旅美夢，因球團限制，接下來應不會再登板投球。

陽念希就讀平鎮高中時期連3年都被選入青棒國家代表隊，高一時在U18世界盃棒球賽對美國投出代表作，去年再度入選青棒國手，但狀況調整不如預期。

陽念希今年再被選入亞洲青棒錦標賽台灣隊，找回身手和自信，扛冠軍戰先發對日本，投2.2局被敲出5支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，率領台灣擊敗日本，奪下睽違17年、隊史亞青第3冠。

陽念希有破150公里火球，一直以旅外為目標，畢業後選擇先到大學磨練，雖然近期多名球員選擇旅日發展，但陽念希坦言比較喜歡美職的氛圍，期間2至3支國外球隊持續關注，也確定加盟舊金山巨人隊，完成旅美夢，合約總值約50萬美元（約新台幣1626萬元），待體檢過後合約正式生效。

陽念希在113學年度大專棒球聯賽投打都有出賽紀錄，前一場投球登板為13日對國立體大先發，投1.2局失掉4分責失分、承擔敗投，此屆投手出賽合計投9局失掉11分（10分責失分），防禦率10；陽念希在11日對開南大學比賽後半段代打上場敲安，打者身份出賽2打數敲出1支安打、選到1次四壞保送。

大專棒球聯賽葉駿宏敲超前安 開南奪預賽第8勝

大專棒球聯賽（公開一級）預賽，開南大學與崑山科大今天交手，兩隊8局打完戰成平手，開南大學9局上靠著靠著葉駿宏內野安打送回致勝分，終場以3比2奪得預賽第8勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽，開南大學與崑山科大在台東體中棒球場交手，開南大學4局上有攻勢，1人出局後高揚傑、黃子堯、彭建宸接連敲出安打先馳得點，2人出局後林彥廷補上安打，送回團隊第2分。

崑山科大4局下靠著接連安打、高飛犧牲打先追1分，7局下靠著接連安打、失誤跑回追平分；兩隊8局打完2比2僵持不下，9局上開南大學再起攻勢，林昱佑、林彥廷接連敲出安打，1人出局後葉駿宏內野安打送回致勝分。

開南大學投手邱兆慶總計後援投2局沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，奪下勝投。

國立體大與文化大學在台東第2棒球場交手，國立體大先發投手陳麒安用91球先發投7局，被敲出5支安打，投出3次三振，失掉2分（1分責失分），有效壓制文化打線、率隊以7比2贏得預賽第10勝。

南華大學今天以3比2擊敗美和科大，以11勝1敗，續居排名首位；輔仁大學今天以8比2擊敗明新科大，賽後戰績10勝2敗，排名第2；國立體大戰績同為10勝2敗；開南大學賽後戰績8勝4敗，排名第4。