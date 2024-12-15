棒球／用過的置物櫃意外激勵學弟 江國豪鼓勵：戰績不好也要保持熱忱

BE HEROES柏釧棒球訓練營今年邁入第六年，今年由陳鏞基領軍，率多位球星組成超強教練團，指導小球員們兩天教學活動，15日圓滿落幕，小球員認真學習收穫滿滿，也期許自己能像球星教練一樣，打進職棒並為國爭光。

訓練營集結彰化縣7支隊伍、近百位選手參與。經過首日投、打、守備、跑壘分站訓練，還有運科測試與棒球趣味競賽等豐富內容，第二天小球員展開分組對抗賽，冠軍賽由江國豪及張進德帶領的第二小隊對決郭俊麟及陳重羽的第三小隊，現場更播起教練母隊富邦悍將與統一獅隊應援曲炒熱氣氛，最後第三小隊以4：1獲勝，在一片歡笑聲中拿下冠軍。

「我覺得他們都很開心，樂在其中，像比賽的時候，他們對於勝負欲都很強烈，這就是棒球迷人的地方。」第二年擔綱總教練的陳鏞基指出，這次訓練營第一個重心就是針對心態，因棒球屬於團體運動，要灌輸他們團隊精神的態度，再來透過教練團每位選手的專長，在有限的兩天裡從旁協助學員成長。

張閔勛第四次加入教練團，他笑說有乖的學員，也有比較好動的，但他用自己的方式讓學員不會感到無聊，「國中、高中階段的基本動作會比較扎實一點，所以會給他們比較多建議，但不會給太複雜的東西，很開心他們也滿認真在學習，希望他們回學校後能跟其他隊友跟學弟分享。」他也表示，每年利用球隊放假的時候來訓練營都很開心，跟小球員互相學習，「球打久了其實還是會有一點累，看到他們對棒球的熱誠跟渴望，其實也會很開心，對自己也是有很大幫助。」

「教練就是說重心壓下來，手套不要亂晃，然後眼神要在那個球上，不要分心。」北斗國中謝友翔連續三年參加訓練營，每年都從訓練中得到不同收穫，守備位置外野的他，對今年的訓練很有感，認為守備姿勢也有改善，很開心每年能透過訓練營見到球星並向他們學習，並期許自己向他們看齊，將來能打進職棒或全國賽，甚至為國爭光。

參加四年的彰化藝術高中沈重佑分享，除了受到林承飛指導改善夾殺的方式，也向張進德請教心態如何調適，他說：「平常練習容易受到前一天的情緒影響而打不好，學長說開心打棒球就好了。」他還分享與學長江國豪之間的「小連結」，他國中時使用的櫃子恰好就是學長以前使用的，上面甚至還有簽名與日期。看到學長一路進到中職，再為台灣拿下世界冠軍，也激勵到他，「讓我也覺得，我以後也可以拿到12強冠軍。」

江國豪對此很意外，笑稱不太記得櫃子長什麼樣子，但他也盼藉由自身經歷去鼓勵學弟，「我國中時成績不好，彰藝其實也不算傳統強隊，希望他們在成績不好或是球隊戰績不好的時候，不要去想說棒球很難，保持熱忱，慢慢地把自己基礎打穩，相信未來會有更好的佳績。」