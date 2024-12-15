棒球／藤浪晋太郎波多黎各冬盟好投 不回日職盼重返大聯盟

目前在波多黎各冬季聯盟的日籍投手藤浪晋太郎，台灣時間12月15日代表卡羅萊納巨人隊（Gigantes de Carolina）先發出戰馬亞圭斯印地安人（Indios de Mayaguez），展現了穩定的投球表現。這位曾效力於紐約大都會的投手，正在利用冬季聯盟的比賽，為重返大聯盟爭取機會。

在這場比賽中，獲得8天充分休息時間的藤浪晋太郎，展現出良好的狀態。他在首局三上三下，第二局連續三振對方的第四和第五棒打者；雖然第三局因牽制失誤讓跑者進入得分位置，但藤浪隨後成功三振打者，化解危機。

第四局，藤浪晋太郎在取得兩出局後被轟出陽春砲失1分，但第五局演出三上三下順利完成投球任務。總計藤浪晋太郎主投5局僅被打2支安打失1分，送出6次三振且無四死球，成績優異。

原本今年加入大都會隊陣容的藤浪晋太郎，因春訓表現不佳，5場出賽無勝負、防禦率高達12.27，最終被下放至小聯盟，也因傷病問題整季未能在大聯盟出賽。球季結束後，他成為自由球員，隨後選擇參加波多黎各冬季聯盟，持續鍛煉。

藤浪的經紀人波拉斯（Scott Boras）表示：「藤浪目前專注於冬季聯盟的表現，目標是留在大聯盟。他的投球已經引起多支美國球隊的興趣。」波拉斯強調，冬季聯盟是展示他實力的重要舞台，並對日本職棒復出的可能性予以否定。

波拉斯在冬季會議上進一步透露，隨著自由市場上的先發投手陸續簽約，牛棚投手的市場需求將逐漸升高，而藤浪有望抓住這一機會重返大聯盟。他提到：「我們已經收到了多支球隊的詢問，他的潛力和實力仍受到關注。」