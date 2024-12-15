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中職／就是愛味全龍！李多慧穿隊服秀短裙露白嫩大腿 網友暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧居家穿著隊服，並露出大腿。李多慧IG
李多慧居家穿著隊服，並露出大腿。李多慧IG

中華職棒味全龍韓籍啦啦隊李多慧，昨天周末在個人專屬IG帳號上傳她居家穿著味全龍隊 ，並露出白嫩大腿說「你喜歡周六嗎？」，立刻引起球迷狂讚，「好辣」、「公主好美」。

李多慧返台於昨日與林襄、琪琪等小龍女出席球隊在彰化永靖的活動，會後李多慧在個人IG帳號上傳照片，她穿著味全龍啦啦隊衣服，露出可愛的笑容，吸引超過2萬人次按讚，這也表示，新球季將會繼續留在這支隊伍之中。

李多慧是在上個球季之前，從樂天桃猿轉戰味全龍隊，如今她將會繼續待在這支球隊第二個球季。

李多慧這個IG帳號，日前也上傳她小時的照片，相當可愛，被稱是騙人生女兒，不同於她官方IG帳號，這個帳號是上傳比較生活化的一面，同樣有超過10萬粉絲追縱。

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