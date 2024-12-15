富邦金Run For Green計畫提前達標 跑者領樹逾10萬棵

2024台北馬拉松今日於台北市政府前市民廣場熱力開跑。富邦金控自2009年起贊助台北馬拉松至今已長達16年，並自2021年起推動Run For Green計畫，積極共促賽事綠色轉型，富邦集團董事長蔡明忠今年更第11度參賽台北馬，以行動力挺台北馬，持續號召大家為健康與永續而跑。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年臺北馬拉松升格為世界田徑總會(WA)「金標籤」賽事，是目前台灣唯一獲得金標認證的市區路線賽事，富邦金很榮幸可以連續第16年成為台北馬拉松長期支持夥伴，參與台北馬拉松的每一個榮耀時刻。

蔡明忠表示，這是下一個十年的新開始，期許自己繼續與台北馬拉松並肩向前，為健康與永續而跑。富邦並將持續攜手各界合作夥伴，推動健康生活與永續理念，落實企業支持運動的決心，讓每一步都更有意義。

另外，富邦金控今年也延續提撥贊助金作為獎勵金，希望鼓勵更多台灣選手參賽、突破台灣馬拉松賽事紀錄。

富邦金創新結合運動與永續，自2021年起推動Run For Green倡議計畫，結合臺北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑滿40公里，就會獲得一棵富邦種下的樹，計畫推出至今已與全台縣市、12個區域合作植樹，並邀請縣市首長及植樹團體共同響應。今年富邦金控進一步推出全台最大馬拉松「富邦全民線上跑」，民眾只要透過穿戴式裝置或跑步紀錄APP綁定上傳跑步資料，就能參與領樹計畫，讓日常生活中的跑步也能累積響應植樹。在今天台北馬賽後，富邦倡議計畫參與跑者累積29.3萬人次，總計領樹超過10萬棵樹，提前達成計畫目標。

富邦也持續攜手馬拉松賽事綠色轉型。馬拉松已採行線上報名、電子化完賽證明，並提供環保賽衣、無淋膜可再生紙杯、重複使用廣告帆布等措施，2023年更首度全面採用可回收式晶片，並採用海洋廢棄物回收再生成獎盃，平均每人碳排量較前一年度大幅減少18.16%，穩步朝綠色賽事典範邁進。

今年富邦金首度邀請富邦悍將選手范國宸、江少慶、葉子霆、富邦悍將啦啦隊成員卡洛琳、栗子，在全、半馬終點處為完賽跑者掛上獎牌，與跑者們共享榮耀。