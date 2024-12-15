中職／高雄中正國小金門盃奪冠 問最愛球員全部都是陳傑憲

統一獅隊金門校園推廣活動首度舉辦金酒盃少棒交流賽，今天在潘傑楷、陳聖平、林佳緯和金酒公司副總經理許荐洋頒獎及大合照後圓滿結束。冠軍戰由陳傑憲母校高雄中正國小與台南立人少棒交手，0：0進入第7局突破僵局，中正靠著黃曉明的再見安打，以1：0險勝奪冠。

擊出再見安打的黃曉明表示，「想說把球打平，越過內野手就有了，很高興幫助球隊拿到這學期第一個冠軍。」黃曉明3年級開始打球，目前6年級，最喜歡的球員就是陳傑憲，「他很會打，又是學長，而且我們都是外野手。」第一次到金門比賽，黃曉明覺得很好玩，「但金門很冷，不像高雄，還可以穿短袖。」

中正國小教練楊正安表示，「黃曉明神經比較大條，遇到大場合不會怕。」此外，楊承浩在冠軍戰主投6局無安打、無失分，飆出8次三振，獲選這次比賽MVP，楊正安指出：「楊承浩投打都有一定水準，是主力投手，比較可惜的是他5年級下學期才加入球隊，抗壓性和臨場經驗比較不足，比較會緊張，但這場投得不錯。」

楊承浩說：「之前先在社區球隊打球，因為怕累，不敢加入球隊，後來跟爸爸討論後，才會決定5年級的時候加入球隊，以後還會繼續打，我投、打都喜歡，想像大谷翔平一樣。」他最喜歡的球員也是陳傑憲。

獲得打擊獎的曾東宇，四強決賽6打數5安打，偶像也是陳傑憲，「因為他打擊很好，打擊的點很確實。」曾東宇也是第一次到金門，昨天賽後全隊參觀了湖井頭戰史館、地雷主題館，還到金門大橋、小金門，覺得很好玩，「而且我打得還不錯，我們又得冠軍。」