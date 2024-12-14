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冬盟／松田賢大7局狂飆14K好投 日本社會人闖冠軍戰

中央社／ 台北14日電
亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊14日4強戰交手台灣海洋隊，社會人隊投手松田賢大（圖）主投7局狂飆14次三振僅失1分、優質先發，率隊以9比1搶勝晉級冠軍戰。圖為松田賢大113年12月4日出賽畫面。圖／中華職棒提供
亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊14日4強戰交手台灣海洋隊，社會人隊投手松田賢大（圖）主投7局狂飆14次三振僅失1分、優質先發，率隊以9比1搶勝晉級冠軍戰。圖為松田賢大113年12月4日出賽畫面。圖／中華職棒提供

亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊今天4強與台灣海洋隊交手，社會人隊投手松田賢大7局狂飆14次三振，僅失1分優質先發，率隊以9比1搶勝，明天將與日職白隊爭冠。

2024年亞洲冬季棒球聯盟4強日本社會人隊投打發揮，先發投手松田賢大展現壓制力，開賽連抓18個出局數，直到7局上才被林莛淯敲出二壘打首度讓對手站上壘包，2人出局後被李展毅敲出安打掉分，接著三振完成該局投球任務。

松田賢大從1局上最後2個出局數開始算，連飆8K、展現三振功力，今天總計用94球投7局，僅被敲出2支安打，飆出14次三振，失掉1分責失分，率隊搶勝晉級，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

日本社會人隊1局下靠著內野安打、暴投、保送、高橋隆慶二壘打先馳得點，2局下再靠著山田拓也二壘打添分，3局下從高橋隆慶選到保送開始，戶田航史、今里凌、高田幸汰、揚村彰斗都敲出安打，單局再添4分，拉開領先差距。

日本社會人隊4局下再起攻勢，靠著安打、接連四壞保送、高田幸汰補上二壘打，加上對手守備失誤，單局再添3分保險分。

社會人隊搶勝晉級冠軍戰，明天將與日職白隊爭冠，季軍戰則是兩支中職球隊台灣山林與台灣海洋隊交手。

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