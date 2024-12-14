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爆米花聯盟／合庫穩守戰績第一 與台電提前確定晉級4強

中央社／ 台北14日電

爆米花棒球聯盟賽事進入預賽尾聲，合作金庫穩守戰績第一位置，今天與綺麗珊瑚交手，以6比3搶下預賽第15勝；台灣電力以8比1擊敗台北興富發奪下第14勝，合庫、台電提前確定晉級4強。

2024年爆米花棒球聯盟預賽合作金庫從比賽開打排名就維持在龍頭，今天賽前17場比賽僅吞下1敗，另有2場比賽取消。

合庫今天與綺麗珊瑚交手開賽就有攻勢，1局下李亦崴率先敲出安打，楊振裕二壘打推進，2人出局後高育瑋敲出游擊方向滾地球造成對手失誤，合庫一口氣跑回2分。

合庫3局下靠著陳毅宏適時安打添分，5局下陳孝允敲出陽春砲，7局下再靠著楊振裕三壘打、陳智輝適時安打多添1分保險分。

合庫投手侯羿輔先發投3局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，吳昇峰接手中繼投2局無失分，黃健隆中繼登板投1局失掉1分，夏忞接著登板投2局無失分，王政浩後援投1局失掉2分責失分，夏忞為勝投。

台灣電力今天與台北興富發隊交手，台電3局下抓準對方投手有狀況，靠著單局4安、3次四死球保送攻下4分，4局下先靠著接連保送、安打、高飛犧牲打先攻下1分，李冠賢適時安打，一棒再添2分，8局下連選3個四壞保送攻占滿壘，靠著高飛犧牲打跑回團隊第8分。

台電投手陽邯杰中繼投2局，被敲出1支安打，投出3次三振、沒有四死球保送，無失分、奪下勝投。

合庫賽後預賽戰績15勝1敗、排名第一，台電戰績14勝2敗、排名第2，兩隊提前確定取得4強門票，台南市隊目前戰績9勝6敗、暫居第3，新北禾聯戰績7勝6敗、暫居第4名。

吳昇峰 棒球 王政浩 綺麗珊瑚

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