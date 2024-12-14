棒球／王威晨現身球芽頒獎 聽有聲書鼓勵小球員多元閱讀

由周思齊創立的球芽基金，今天特別邀請職棒球星王威晨以及體育主播楊正磊擔任嘉賓，頒發今年獲得球芽基金棒球獎學金、金豹特別獎以及閱讀獎學金的共19位小球芽。

球芽基金自創立以來致力於偏鄉基層棒球隊的閱讀教育推廣，期盼愛棒球的孩子學業成績也可兼顧，在新竹縣選定中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小以及五峰國小等五所學校棒球隊作為服務對象。

今日球芽基金邀請王威晨及楊正磊，參與由新竹縣政府教育局與文化局共同舉辦的「2024新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華」活動，也舉行頒獎典禮。

球芽基金棒球獎學金頒獎典禮，王威晨（中）與參加講座的大、小球迷一起合照。圖／球芽基金提供

王威晨也特別舉行座談會，有小球員問到：「在打冠軍戰的時候，威晨哥哥是甚麼樣的心情？」威晨說：「你一定以為我要回答很緊張對不對？但是我的答案不是緊張，是把自己準備好，然後去享受比賽。」

王威晨也和小球員分享：「因為思齊學長一直鼓勵我們多看書，只是平常真的太忙了所以沒有閱讀的時間，但是我知道現在不僅是實體書的閱讀，我現在也都會透過有聲書來吸收新知識，多元閱讀不分形式，只要可以抽出一點時間來閱讀，不管是漫畫還是棒球類的書籍，對大家來說一定都會有所幫助。」

今年得到特別獎的小球員表示：「謝謝球芽基金讓我有機會參加這次的頒獎活動，也要謝謝你們到各地的學校舉辦講座，除了課業以外，不論是球技方面、身體保健及未來的生涯規劃，讓我們對未來充滿自信。」