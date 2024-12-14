快訊

「無法復原災難」 北一女師區桂芝：108課綱是教改滅台的最後一哩路

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／王威晨現身球芽頒獎 聽有聲書鼓勵小球員多元閱讀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
球芽基金棒球獎學金頒獎典禮，球芽理事長蕭莉綾（後排左二）與王威晨（後排右二）頒發閱讀獎學金。圖／球芽基金提供
球芽基金棒球獎學金頒獎典禮，球芽理事長蕭莉綾（後排左二）與王威晨（後排右二）頒發閱讀獎學金。圖／球芽基金提供

周思齊創立的球芽基金，今天特別邀請職棒球王威晨以及體育主播楊正磊擔任嘉賓，頒發今年獲得球芽基金棒球獎學金、金豹特別獎以及閱讀獎學金的共19位小球芽。

球芽基金自創立以來致力於偏鄉基層棒球隊的閱讀教育推廣，期盼愛棒球的孩子學業成績也可兼顧，在新竹縣選定中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小以及五峰國小等五所學校棒球隊作為服務對象。

今日球芽基金邀請王威晨及楊正磊，參與由新竹縣政府教育局與文化局共同舉辦的「2024新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華」活動，也舉行頒獎典禮。

球芽基金棒球獎學金頒獎典禮，王威晨（中）與參加講座的大、小球迷一起合照。圖／球芽基金提供
球芽基金棒球獎學金頒獎典禮，王威晨（中）與參加講座的大、小球迷一起合照。圖／球芽基金提供

王威晨也特別舉行座談會，有小球員問到：「在打冠軍戰的時候，威晨哥哥是甚麼樣的心情？」威晨說：「你一定以為我要回答很緊張對不對？但是我的答案不是緊張，是把自己準備好，然後去享受比賽。」

王威晨也和小球員分享：「因為思齊學長一直鼓勵我們多看書，只是平常真的太忙了所以沒有閱讀的時間，但是我知道現在不僅是實體書的閱讀，我現在也都會透過有聲書來吸收新知識，多元閱讀不分形式，只要可以抽出一點時間來閱讀，不管是漫畫還是棒球類的書籍，對大家來說一定都會有所幫助。」

今年得到特別獎的小球員表示：「謝謝球芽基金讓我有機會參加這次的頒獎活動，也要謝謝你們到各地的學校舉辦講座，除了課業以外，不論是球技方面、身體保健及未來的生涯規劃，讓我們對未來充滿自信。」

周思齊 棒球 王威晨

延伸閱讀

吃豆腐？我奪世界棒球12強賽冠軍 陸生團女學生：向中國台北隊祝賀

棒球體驗數度揮空 陸生團奧運射擊金牌楊倩不好意思地蹲了下去

中職／7年6亞→4年3冠 兄弟破G5六連敗心魔第10冠入袋

中職／封王戰兄弟氣氛小緊繃 王威晨傳達強烈的心

相關新聞

中職／12強奪冠美好感受 戴培峰想讓悍將也體驗

明年世界棒球經典賽資格賽的35人名單定案，富邦悍將捕手戴培峰未能延續12強再次入選，他在今日參加「悍動希望公益棒球營」時...

中職／古林離開難過嗎？戴培峰難招架小朋友提問

富邦悍將隊捕手戴培峰今天參加公益棒球營，被問到不少世界12強棒球賽相關問題，但當小朋友問到「古林睿煬離開你會不會難過？」...

經典賽／沒收到參賽通知 陳仕朋備戰新球季目標「三位數」

經典賽資格賽35人名單日前定案，富邦悍將隊左投陳仕朋還沒收到意願調查，專心準備明年新球季，今年挑戰150局沒成功，明年繼...

中職／悍將丘昌榮等5教練將離隊！林華韋說林威助會幫忙找

富邦悍將隊上個月正式聘請林威助擔任副領隊兼農場主管，領隊林華韋今天證實，3位日籍和2位本土教練離隊。 悍將休賽季教練團將大搬風，據多家媒體報導，林華韋受訪時提到，打擊部份已找來前樂天桃猿隊打教鮑

中職／陳韻文至少4500萬5年約留統一獅 蘇泰安：開心達共識

統一獅隊今天與終結者陳韻文達成簽約共識，雙方有望簽下5年、4500萬元以上的合約，領隊蘇泰安僅證實成功留下陳韻文，合約細...

新北U18／郭宸安繼承老爸「防波堤」稱號 新北藍驚險7連霸

新北富邦U18國際青棒邀請賽冠軍誕生過程十分戲劇性，穀保家商組成的新北藍隊，靠著7局上單局攻進4分逆轉，以5：3擊敗京畿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。