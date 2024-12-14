棒球／陳鏞基領豪華9星教練團 12強經驗帶進彰化
「2024 BE HEROES 柏釧棒球訓練營」連續六年在彰化縣立八卦山棒球場舉辦，今年依舊由「台灣轟炸機」陳鏞基擔任總教練，帶領12強冠軍成員江國豪、郭俊麟、林立等一共9位棒球好手，指導彰化在地7支球隊近百位球員。
陳鏞基率領的教練團還包含旅外好手鄭宗哲、陳柏毓，以及國內職棒好手張閔勛、陳重羽、張進德、林承飛，今年訓練營首度將參與年紀從國小提升到國、高中層級，期待延續世界12強的冠軍氛圍，帶給選手們更菁英式的訓練。
彰化縣近年積極推廣三、四級棒球發展，最近更規劃興建室內訓練基地與學生宿舍，縣長王惠美出席開幕典禮時特別感謝彰化縣議長謝典林、副議長許原龍及所有議員的支持，讓培訓發展計畫能無後顧之憂進行。
「訓練營來彰化很多年，希望帶給彰化不同喜愛棒球的學生不同體驗。」展逸國際企業董事長張憲銘表示，今年以國、高中為主，各個學生族群都想照顧到，彰化喜愛棒球的人口非常多，在許多賽事表現也越來越好。
張憲銘指出，這次除了投、打、守備各項訓練之外，也首次在現場準備運科設備，提供選手打擊、投球速度等基本測試，「12強台灣拿下冠軍，運科扮演重要角色，相信運科未來對棒球運動發展會持續有很大的幫助。」
本屆訓練營邀請到北斗國中、永靖國中、線西國中、和美國中部與高中部以及彰化藝術高中國中部與高中部，其中彰藝高中校友江國豪已經參與超過五次，帶著12強冠軍光環再度回到家鄉，希望帶給學弟們動力。
連續三年參與棒球訓練營的陳柏毓則透露，前一天教練團開會就很認真在準備，與之前最大的不同在於，帶國小小球員的目標是要讓他們開心打球，進而喜歡棒球、享受棒球，「帶國、高中的話，要讓他們知道想成為職業球員要怎麼做，讓他們在這條路走得更簡單一點，把經驗分享給他們。」
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