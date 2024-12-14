中職／悍動希望棒球營 6悍將做公益指導小球員

由富邦慈善基金會舉辦的2024悍動希望公益棒球營，13日起一連兩日在新北市熱血展開，4支基層球隊參與，富邦悍將隊王正棠、李宗賢、陳仕朋、戴培峰、葉子霆、王念好組成五星級教練團，親自下場傳授小將們投、打、跑壘及守備技巧。

4支隊伍分別是新北市在地的民安國小、新泰國中，及外縣市客隊新屋國小及芥菜種會花蓮少年之家，營隊首日以校際交流揭開序幕，搭配專業體能訓練及整個棒球產業知識課程，球星指導則為今日重頭戲。

富邦慈善基金會執行長蔡明純表示，富邦的品牌精神是「正向力量 成就可能TM」，運動是正向力量最具體化的呈現，多年來基金會善用集團職業球隊的資源，邀請球員們一起共襄盛舉，舉辦公益棒球營、籃球營等，讓這些對棒球、籃球有夢的孩子，有專業的管道可以學習。

蔡明純也指出，棒球一直是台灣全民喜愛且關注的運動，我們期許透過棒球公益營隊，整合球員及產業專業人士的力量，讓對棒球有興趣的孩子們，能有最專業且直接的管道接觸棒球相關知識，當孩子們夢想的推手，期許他們可以持續在棒球及人生的道路上堅持努力、勇敢追夢、築夢踏實。

「2024悍動希望公益棒球營」首日邀請資深體能教練，透過專業體能測試項目評估小球員們的基礎體能情況，透過數據了解小球員的身體狀況，同時針對個別球員提出加強訓練方案；後半場則由台灣棒球迷心目中行銷最「頂」的富邦悍將球團資深行銷人員分享棒球產業的知識及相關工作內容。

營隊第二日的活動則有富邦悍將的六位明星球員親自下場指導，王正棠表示「這次參與小朋友年紀比較大，球隊比較少，就可以互動比較多，教的東西可行更深入。」

多次參與公益棒球營的李宗賢也表示：「小朋友們很好學！問了許多有趣的問題，感覺現在小朋友領悟力變快，有感受到他們對棒球越來越有熱情！」

而本次身為中華隊一員的戴培峰分享到「有滿多小朋友問12強的問題，感覺大家都有看，很開心不論大朋友小朋友都可以一起關注這次比賽！」

已經連續參加多年公益棒球營活動的陳仕朋特別說道，「戴培峰今天擔任我的首席教練，帶的小朋友在比賽再見安打，很開心！」首次參與的王念好也說：「很像在教小時候不會打球的自己，希望他們這時候打球開心就好，持續對棒球有熱忱，不要成為負擔。」

「2024悍動希望公益棒球營」的交流賽除了校際間的比賽交流外，富邦慈善基金會也特別邀請到資深棒球裁判到場，和小球員們分享棒球賽中執法過程與經驗，將特別容易搞混的規則以深入淺出的方式說明。

同時，葉子霆也分享了他實戰中印象特別深刻的判決，「比賽中最有印象的判決是隊友王正棠攻佔三壘，對高飛球接殺起跑的案例！還有內野滾地球，跑在線內線外的案例。」小球員們聽得津津有味，大呼受益匪淺。

富邦慈善基金會長期關注偏鄉教育及社會急難關懷，其中「用愛心做朋友」助學活動長期資助經濟弱勢孩子順利就學，今年邁入22周年，累計幫助近370萬人次學生安心上學。