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冬盟／松井颯先發飆10K 日職白隊4強打和挺晉冠軍戰

中央社／ 新北14日電
亞洲冬季棒球聯盟4強賽14日在台中洲際棒球場舉行，日職白隊投手松井颯（圖）先發5.2局飆10K無責失分，終場與台灣山林隊以3比3握手言和，最終由例行賽戰績較佳的日職白隊晉級冠軍戰。 圖／中華職棒提供
亞洲冬季棒球聯盟4強賽14日在台中洲際棒球場舉行，日職白隊投手松井颯（圖）先發5.2局飆10K無責失分，終場與台灣山林隊以3比3握手言和，最終由例行賽戰績較佳的日職白隊晉級冠軍戰。 圖／中華職棒提供

亞洲冬季棒球聯賽4強賽日職白隊與台灣山林隊交手，日職白隊投手松井颯先發5.2局飆10K無責失分，笹原操希單場3安1打點，兩隊3比3握手言和，由例行賽戰績較佳的日職白隊晉級冠軍戰。

亞洲冬季棒球聯盟4強賽今天在台中洲際棒球場舉行，午場比賽日職白隊與台灣山林隊交手，日職白隊2局下靠著內藤鵬、笹原操希、橫山聖哉接連安打先馳得點，再靠著滾地球雙殺跑回第2分。

日職白隊5局下再起攻勢，2人出局後內藤鵬先敲出三壘安打，笹原操希補上安打，球隊多添1分。

日職白隊先發投手松井颯先發展現壓制力，前3局僅讓對手靠著保送上壘、沒有失分，直到4局上才被台灣山林隊打者李勛傑敲出安打，但接著又連抓3個出局數，沒讓對手延續攻勢。

松井颯投到6局上遇到危機，被首名打者跑出內野安打，接著投出四壞保送，1人出局後因為隊友守備失誤讓對手攻占二、三壘，2人出局後退場，接替投手山田陽翔沒能止血，再投出保送、被敲安打失分，滿壘再投出四壞保送掉分，比數3比3被扳平。

因為日職白隊為後攻球隊，兩隊打至9局上半結束比數維持3比3平手、握手言和；根據規定，由例行賽戰績較佳的日職白隊晉級冠軍戰。

日職白隊先發投手松井颯用98球投5.2局，被敲出2支安打，投出10次三振、2次四壞保送，失掉3分都非責失分、無關勝敗；笹原操希單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

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