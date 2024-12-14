聽新聞
0:00 / 0:00
中職／古林離開難過嗎？戴培峰難招架小朋友提問
富邦悍將隊捕手戴培峰今天參加公益棒球營，被問到不少世界12強棒球賽相關問題，但當小朋友問到「古林睿煬離開你會不會難過？」讓戴培峰好氣又好笑。
由富邦慈善基金會舉辦的「2024悍動希望公益棒球營」，13起連兩日在新北市展開，民安國小、新泰國中、新屋國小及芥菜種會花蓮少年之家等共計4支棒球隊伍參與，今日悍將隊六位球星王正棠、李宗賢、陳仕朋、戴培峰、葉子霆、王念好組成五星級教練團上場指導。
這次來到公益棒球營，戴培峰除了指導小球員，也頻頻接招他們的熱情提問，「他們就很愛聊啊，第一題就問我『古林走了會不會傷心？』我說開心啊，他可以旅外是好事，也很多人問說12強的事，像是贏球感覺怎麼樣，全壘打開心嗎？」
能夠幫助這些小朋友，戴培峰認為滿有意義的，「有一些小朋友的狀況是需要幫助，來這邊跟我們交流，看起來他們是滿開心，也希望藉由這個活動，讓大家知道有這些單位需要幫忙。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言