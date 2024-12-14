中職／古林離開難過嗎？戴培峰難招架小朋友提問

富邦悍將隊捕手戴培峰今天參加公益棒球營，被問到不少世界12強棒球賽相關問題，但當小朋友問到「古林睿煬離開你會不會難過？」讓戴培峰好氣又好笑。

由富邦慈善基金會舉辦的「2024悍動希望公益棒球營」，13起連兩日在新北市展開，民安國小、新泰國中、新屋國小及芥菜種會花蓮少年之家等共計4支棒球隊伍參與，今日悍將隊六位球星王正棠、李宗賢、陳仕朋、戴培峰、葉子霆、王念好組成五星級教練團上場指導。

這次來到公益棒球營，戴培峰除了指導小球員，也頻頻接招他們的熱情提問，「他們就很愛聊啊，第一題就問我『古林走了會不會傷心？』我說開心啊，他可以旅外是好事，也很多人問說12強的事，像是贏球感覺怎麼樣，全壘打開心嗎？」

能夠幫助這些小朋友，戴培峰認為滿有意義的，「有一些小朋友的狀況是需要幫助，來這邊跟我們交流，看起來他們是滿開心，也希望藉由這個活動，讓大家知道有這些單位需要幫忙。」