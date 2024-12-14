經典賽／沒收到參賽通知 陳仕朋備戰新球季目標「三位數」

經典賽資格賽35人名單日前定案，富邦悍將隊左投陳仕朋還沒收到意願調查，專心準備明年新球季，今年挑戰150局沒成功，明年繼續將「三位數」放在心中。

明年2月舉行的經典賽資格賽，中華隊要在4隊中取得前2名才能進軍2026經典賽，賽程約3或4場，對先發投手的需求不若12強那麼高。

陳仕朋今天參加「悍動希望公益棒球營」時接受訪問，談及自己尚未接到資格賽的參賽意願調查，「我是想打，但沒被問到，資格賽場次少，先發需求可能不多。」尤其以12強調度模式，「長中繼的需求可能比較高。」

富邦慈善基金會舉辦的「悍動希望公益棒球營」，富邦悍將投手陳仕朋（左）指導小球員。圖／富邦悍將隊提供

陳仕朋當然也有關心中華隊在12強奪冠的表現，印象最深是開幕戰對南韓、冠軍賽對日本，「第一場就打出氣勢，中間大家表現也很好，凝聚力很棒，最後一場打出三分砲墊定戰局，以棒球人角度來說，能在高強度國際賽有這樣成績，滿感動的。」

陳仕朋近期自主訓練階段開始投球，外加重訓、輔助訓練，希望克服這季身體有些傷勢的狀況，「要挑戰150局真的滿難，今年上半季局數滿多，下半季身體就有些反饋，接下來要再加強這點，先朝三位數（100局）挑戰。」

這次公益棒球營中，陳仕朋帶領的球隊拿下勝利，他表示，能夠來做公益很開心，有些花蓮來的小朋友比較需要關心，他們沒那麼多資源，接觸棒球也能讓他們不要有不良嗜好，是滿好的活動。