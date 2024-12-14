中職／12強奪冠美好感受 戴培峰想讓悍將也體驗

明年世界棒球經典賽資格賽的35人名單定案，富邦悍將捕手戴培峰未能延續12強再次入選，他在今日參加「悍動希望公益棒球營」時坦言，自己很有意願，但也尊重教練決定，現在目標放在幫助悍將奪冠，因為有過那樣「很棒」的感受。

經典賽資格賽的35人名單雖然並未公布，但與12強奪冠陣容唯一重複的是隊長陳傑憲，也代表戴培峰沒有入選，總教練曾豪駒指出，沒讓12強球員續戰主要考量今年對他們來說已經是漫長球季，不希望明年又要提早開機。

戴培峰表示，自己是滿想打資格賽，「其實之前有問過我，我是說想參加，但或許他有考量，如果有機會打的話還是想打，早開機是還好，調整一下訓練節奏就可以。」

如今沒有入選，戴培峰重心放在準備明年球季，近期開始重訓，預計下周進入技術階段，「這次12強奪冠，很久沒有這樣的感受，感覺很棒，明年希望也能幫助球隊奪冠。個人方面，去年其實表現不錯，希望能夠維持、甚至進步。」