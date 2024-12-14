日職／筒香嘉智透露曾有到台灣打球念頭 盼能激發動力

日本重砲筒香嘉智2019年挑戰大聯盟，以2年1200萬美元加入光芒隊。不過他的旅美生涯不順遂，在小聯盟和美國獨立聯盟掙扎後，今年重返日職橫濱隊，並幫助球隊奪下日本一。他近日受訪時透露，曾有到台灣打球的念頭。

筒香嘉智在大聯盟的表現不如預期，累積640打席，557打數僅110安打，累積18轟75打點，打擊率0.197，整體攻擊指數（OPS）0.630。

筒香旅美表現低迷期間，曾拒絕多支日職球團邀請，他近日接受日媒「NEWSポストセブン」訪問時回憶，「我當時無法想像回日本打球的可能，我確實考慮過在墨西哥、台灣或其他國家繼續職業生涯。」

報導指出，球迷可以理解到墨西哥聯盟打球，比較容易被大聯盟球團注意；但台灣這個選擇令人感到意外，對此，筒香笑稱，「我不在意別人怎麼看我。」

筒香進一步解釋，「與其談論棒球水準，我更看重能不能激發動力。越想越覺得站在大聯盟舞台的夢想從沒消失過，這是我從小以來的夢想。」