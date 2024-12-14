新北U18／郭宸安繼承老爸「防波堤」稱號 新北藍驚險7連霸

新北富邦U18國際青棒邀請賽冠軍誕生過程十分戲劇性，穀保家商組成的新北藍隊，靠著7局上單局攻進4分逆轉，以5：3擊敗京畿道隊，驚險延續7連霸，新北藍隊總教練鄭志強說：「讓選手上了重要一課。」

來自南韓的京畿道隊在先發投手高政珉，雖然最快球速不到130公里，卻能以變化球跟新北藍隊打者周旋，5.1局僅失1分好投，以3：1的領先進入7局上，然而昨天一日兩戰用光投手，導致唯一剩下的投手林埈煐後援跨局開始出現不穩。

7局上新北藍隊先靠保送、觸身球上壘，接著犧牲觸擊形成1局、二三壘有人，隨後黃靖惟的內野安打敲回打點，2出局後京畿道隊故意保送形成滿壘，林埈煐卻又投出觸身球送分，最終在這局攻下4分逆轉比數。

新北富邦U18國際青棒邀請賽，新北藍隊擊敗南韓京畿道隊締造7連霸。圖／新北富邦U18國際青棒邀請賽提供

鄭志強表示，要挑戰7連霸選手難免壓力大，必須投、打、守都穩定發揮才能連霸，這場主要是戰術沒有執行成功，才會受制於對方投手，也提醒選手對方球速慢，需要帶進來才能把球看清楚，但選手打起來綁手綁腳，「我們是衛冕者，壓力比較大，之後木棒聯賽也可能遇到類似狀況。」。

新北藍隊先發投手饒又語4.1局被敲3安失2分，無關勝敗，鄭志強認為，饒又語表現中規中矩，雖然剛開賽球數落後讓對方更好設定球路，但也才高一而已，這場比賽希望他學習用什麼方式去面對每一位打者。

新北富邦U18國際青棒邀請賽，新北藍隊郭宸安後援2.1局失1分。圖／新北富邦U18國際青棒邀請賽提供

富邦悍將投手教練郭勇志之子郭宸安此戰後援登板，2.1局失1分拿下勝投，並獲選為大會MVP，鄭志強表示，郭宸安升上高三後心態有所成長，展現學長風範，這次盃賽特別安排他擔任後援投手，就是希望他帶領學弟，接下來木棒聯賽角色相同，不過關鍵比賽會擔任先發。

郭宸安表示，今天任務就是把局面守下來，帶起球隊的氣勢，「爸爸有跟我講不同場面要怎麼去投。」郭勇志過去擔任興農牛隊守護神有著「台中防波堤」稱號，而穀保家商訓練基地在三重，郭宸安笑稱自己是「三重防波堤」。