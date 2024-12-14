快訊

才熱戀外籍男友 郭雪芙突喊「即將當媽」焦慮：不知何時要生

南韓憲政問題正開始…尹錫悅「彈劾通過」即刻停權 政局恐持續不穩

南韓政局動盪 北韓卻異常反應遲鈍？專家分析背後意義

聽新聞
0:00 / 0:00

新北U18／「三重防波堤」郭宸安守住勝利 郭勇志之子獲MVP

中央社／ 新北14日電
2024年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊陣中「三重防波堤」郭宸安（圖）扛起後援防線，14日冠軍戰後援2.1局失1分，率隊以5比3拿勝、完成7連霸。中央
2024年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊陣中「三重防波堤」郭宸安（圖）扛起後援防線，14日冠軍戰後援2.1局失1分，率隊以5比3拿勝、完成7連霸。中央

新北U18棒球賽新北藍隊陣中「三重防波堤」郭宸安扛後援防線，今天冠軍戰後援2.1局失1分，率隊以5比3擊敗京畿道完成7連霸；總教練鄭志強稱讚心態成長，有身為學長帶領學弟的風範。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，地主新北藍隊今天在三重棒球場迎戰韓國京畿道隊，新北藍隊比賽前半段落後，7局上追回4分，終場以5比3奪冠；新北藍隊後援投手郭宸安投2.1局被敲出1支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，奪下勝投，獲選賽會最有價值球員（MVP）。

新北藍隊總教練鄭志強表示，明顯感受到郭宸安心態上的成長，高一、高二的時候還有學長頂著，升上高三後有自覺要展現學長帶領學弟的風範，此次比賽將郭宸安設定在終結者角色，也是希望他在場上帶頭，讓學弟們看到面對危機時要用什麼心態面對每名打者，在心態和帶頭方面，對投手群來說很重要。

鄭志強表示，接下來的高中木棒聯賽，郭宸安也是多會定位在後援，但關鍵比賽也有可能安排讓郭宸安先發。

郭宸安表示，今天球隊落後時登板，想著要把局面守下來，看了兩年學長怎麼帶領學弟，自己升上高三後也有自覺要扛起這個角色、帶領學弟。

被賦予終結者的角色，郭宸安坦言責任感一定會有，爸爸郭勇志會適時提醒什麼局面跟怎麼面對；郭宸安表示，擔任終結者角色，每個細節都不能出錯，第一球可以更積極的搶好球數。

郭宸安的爸爸郭勇志過去球員生涯有「台中防波堤」的封號，郭宸安被賦予後援角色後，隊友也都會用「台中防波堤」叫他，他開玩笑說應該要改成「三重防波堤」。

郭宸安進到高中後就是母隊穀保家商教練團極力培養的投手戰力，目前最快球速為148公里，對於畢業後的走向，他表示沒有想這麼遠，還有半年的時間，一步一步走，希望直球、變化球犀利度、控球、穩定度都可以提升。

棒球 穀保家商

延伸閱讀

新北U18／麥寮二壘手王翾祐想選秀 找江坤宇、菊池涼介取經

新北U18／賴冠廷靠伸卡7局完投 雲林奪季軍寫隊史最佳

新北U18／小新之力！京畿道捕手梁炫煜猛打 將與6連霸新北藍爭冠

新北淡海輕軌時刻表16日起更新 早尖峰加開班次

相關新聞

中職／12強奪冠美好感受 戴培峰想讓悍將也體驗

明年世界棒球經典賽資格賽的35人名單定案，富邦悍將捕手戴培峰未能延續12強再次入選，他在今日參加「悍動希望公益棒球營」時...

中職／陳韻文至少4500萬5年約留統一獅 蘇泰安：開心達共識

統一獅隊今天與終結者陳韻文達成簽約共識，雙方有望簽下5年、4500萬元以上的合約，領隊蘇泰安僅證實成功留下陳韻文，合約細...

中職／悍將丘昌榮等5教練將離隊！林華韋說林威助會幫忙找

富邦悍將隊上個月正式聘請林威助擔任副領隊兼農場主管，領隊林華韋今天證實，3位日籍和2位本土教練離隊。 悍將休賽季教練團將大搬風，據多家媒體報導，林華韋受訪時提到，打擊部份已找來前樂天桃猿隊打教鮑

冬盟／2024最後2天比賽台中進行 蔡其昌最終戰要去熄燈

中華職棒主辦的2024亞洲冬季棒球聯盟將於明天結束，聯盟會長蔡其昌在個人社群媒體發文表示，最後一場他會去現場熄燈。 昨天冬盟沒有比賽，今明兩天進行4強賽，地點都在台中洲際棒球場，中午12點05分

新北U18／郭宸安繼承老爸「防波堤」稱號 新北藍驚險7連霸

新北富邦U18國際青棒邀請賽冠軍誕生過程十分戲劇性，穀保家商組成的新北藍隊，靠著7局上單局攻進4分逆轉，以5：3擊敗京畿...

日職／筒香嘉智透露曾有到台灣打球念頭 盼能激發打球動力

日本重砲筒香嘉智2019年挑戰大聯盟，以2年1200萬美元加入光芒隊。不過他的旅美生涯不順遂，在小聯盟和美國獨立聯盟掙扎後，今年重返日職橫濱隊，並幫助球隊奪下日本一。他近日受訪時透露，曾有到台灣打球的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。