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中職／悍將丘昌榮等5教練將離隊！林華韋說林威助會幫忙找

聯合新聞網／ 綜合報導
丘昌榮。本報資料照片
丘昌榮。本報資料照片

富邦悍將隊上個月正式聘請林威助擔任副領隊兼農場主管，領隊林華韋今天證實，3位日籍和2位本土教練離隊。

悍將休賽季教練團將大搬風，據多家媒體報導，林華韋受訪時提到，打擊部份已找來前樂天桃猿隊打教鮑伊，還需要找守備及體能教練。

悍將有意再找其他日籍教練，林華韋透露日本那邊已請林威助努力，現在都不能定，「教練不容易找，找好之後，日本那邊，一有機會就會留日本，要找好的，談何容易，他一定要人家沒有動到的，所以連本土也受影響，不知道有幾個會來。」

目前確定離隊的教練有本土丘昌榮和劉家豪，以及日籍教練垣內哲也、稻田直人、酒井光次郎。林華韋證實，丘昌榮和劉家豪都自請離隊，3位日本籍教練也離開，其他要視找到多少人選再調整。

丘昌榮 林威助 林華韋

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