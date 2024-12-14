新北U18／新北藍最後一局逆轉京畿道奪7連霸 教頭：上了重要一課

新北U18棒球賽新北藍落後了6局，7局上反攻打下4分，郭宸安後援穩守，率隊以5比3擊敗京畿道、完成7連霸；總教練鄭志強坦言連霸壓力大，今天這場比賽替球員上了重要一課。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰新北藍隊在三重棒球場迎戰韓國京畿道隊，前6局打完新北藍隊1比3落後。

新北藍隊7局上追分，抓準京畿道隊投手、守備有狀況，靠著保送、觸身球保送、犧牲觸擊、黃靖惟內野安打先送回1分，再靠著暴投、故意四壞保送、觸身球保送擠回追平分，接著靠著野手選擇一口氣跑回2分超前比數。

新北藍隊先發投手饒又語投4.2局被敲3支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，郭宸安後援2.1局被敲出1支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，郭宸安奪下勝投。

新北藍隊總教練鄭志強表示，挑戰7連霸的壓力大，開賽有鼓勵球員，當作準備接下來大賽木棒聯賽的心態，想要完成連霸無論投手、攻擊、守備都要穩定發揮，今天冠軍戰前半段落後，主要是戰術執行成功率偏低，面對京畿道隊球速偏慢的投手，太急著想要碰到球，反而無法有效攻擊。

鄭志強感受到球員打起來綁手綁腳，也一直鼓勵他們，以衛冕者的角度參賽當然會有壓力，但今天這場比賽也替他們上了重要的一課。

冠軍戰推出高一投手饒又語，鄭志強認為饒又語表現沒有不好，也希望磨練他面對得點圈有人時的投球策略，在什麼狀況該用什麼心態面對打者。

韓國隊領先6局，直到7局被翻盤，但奪下亞軍已經是國外球隊歷屆最佳成績，總教練朴建玟表示，有點可惜7局被超前後，士氣有點受到影響。

京畿道隊先發投手高政珉球速不快，卻讓新北藍隊打不好，但投不到60球就換投的原因，朴建玟表示，主要是觀察到新北藍慢慢掌握到節奏，所以選擇換投，稱讚新北藍是基礎很好的球隊，有很多投打好手。