棒球／12強3國手加6職棒星 訓練營有夢幻教練團來彰化指導

彰化縣體育會今天在八卦山棒球場舉辦2天的「2024 柏釧 BE HEROES 棒球訓練營」，共有5支球隊98名球員參加，接受豪華教練團陣容指導。記者劉明岩／攝影

彰化縣體育會今天在八卦山棒球場舉辦2天的「2024 柏釧 BE HEROES 棒球訓練營」，由有「台灣轟炸機」之稱的陳鏞基總教練領軍，結合江國豪、林立、郭俊麟等3位12強國手，及陳柏毓、鄭宗哲、林承飛、陳重羽、張進德與張閔勛等職棒球星，共同組成夢幻教練陣容。

彰化縣長王惠美到場表示，感謝彰化縣體育會理事長謝亞諭用心規劃此一訓練營，提供縣內小選手高水準的學習平台。同時也感謝台灣柏釧公司董事長黃錦章熱心贊助，共同深耕地方基層棒球運動，希望在「台灣轟炸機」陳鏞基總教練帶領12強國手與職棒球星指導下，同學們能收獲滿滿，不斷突破自我，再創佳績。

王惠美，近期彰化棒球選手表現十分傑出，包括彰化藝術高中學生黃靖智入選U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊，以及世界棒球12強冠軍選手彰藝中校友江國豪、陳冠偉，職棒好手李祐賢、郭泰呈、薛毓達、游竣宥，還有來自社區棒球選手沙子宸入選奧克蘭運動家隊的成功案例，縣府斥資約1.3億元在彰化藝術高中興建室內訓練場及棒球選手宿舍，相信更能提升彰化棒球發展。

王惠美再度表示，未來將規劃縣政府遷移至彰化交流道特定區，鄰近國道一號、三號，更鄰近火車站與捷運站，交通非常便利，希望在地企業如中信集團、味全集團能夠前來投資，使巨蛋孵得更加順利，為選手們創造更優良的環境。

總教練陳鏞基表示，這次的教練團很豪華，希望大家可以拿出對棒球的態度、對棒球的熱情，希望能多多向教練學習，成為優秀的棒球選手，甚至能夠代表國家隊參加比賽，成為台灣之光。

這次參與活動有彰化藝高中（含國中部）、和美高中（含國中部）、線西國中、永靖國中與北斗國中等五所學校，共計98名青棒及青少棒選手。．