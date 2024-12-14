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冬盟／2024最後2天比賽台中進行 蔡其昌最終戰要去熄燈
中華職棒主辦的2024亞洲冬季棒球聯盟將於明天結束，聯盟會長蔡其昌在個人社群媒體發文表示，最後一場他會去現場熄燈。
昨天冬盟沒有比賽，今明兩天進行4強賽，地點都在台中洲際棒球場，中午12點05分由台灣山林對上日職白隊，晚上6點05分由台灣海洋對日本社會人，贏家能進入周日的冠軍戰。
今年冬盟有2支中職聯隊、2支日職聯隊及日本社會人隊參加，社會人以11勝3敗2和排名第1，日職白隊第2、台灣山林第3、台灣海洋第4，日職紅隊以3勝12敗1和墊底。
聯盟會長蔡其昌發文表示：「這周末就是今年最後4場棒球比賽，看一場少一場，有一點點不捨，不想與2024說再見，希望大家都記得這一年的美好。」蔡其昌還表示，「周日晚上最後一場我會去熄燈。」
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