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冬盟／2024最後2天比賽台中進行 蔡其昌最終戰要去熄燈

聯合新聞網／ 綜合報導
2024亞洲冬季棒球聯盟在台中洲際棒球場進行。圖／中華職棒聯盟提供
2024亞洲冬季棒球聯盟在台中洲際棒球場進行。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒主辦的2024亞洲冬季棒球聯盟將於明天結束，聯盟會長蔡其昌在個人社群媒體發文表示，最後一場他會去現場熄燈。

昨天冬盟沒有比賽，今明兩天進行4強賽，地點都在台中洲際棒球場，中午12點05分由台灣山林對上日職白隊，晚上6點05分由台灣海洋對日本社會人，贏家能進入周日的冠軍戰。

今年冬盟有2支中職聯隊、2支日職聯隊及日本社會人隊參加，社會人以11勝3敗2和排名第1，日職白隊第2、台灣山林第3、台灣海洋第4，日職紅隊以3勝12敗1和墊底。

聯盟會長蔡其昌發文表示：「這周末就是今年最後4場棒球比賽，看一場少一場，有一點點不捨，不想與2024說再見，希望大家都記得這一年的美好。」蔡其昌還表示，「周日晚上最後一場我會去熄燈。」

冬盟 蔡其昌

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