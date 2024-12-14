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日職／多隊表態無意田中將大 日媒：只剩浪人或引退兩條路

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大。 美聯社
田中將大。 美聯社

「神之子」田中將大上個月宣布離開樂天金鷲隊，但多支球隊表態沒興趣簽下他，引發許多話題。日媒《日刊現代》認為，田中未來只剩「浪人」或「退休」兩條路。

田中目前只差3勝就能達成美日通算200勝，過去只有野茂英雄、黑田博樹和達比修有達成。田中2023年先發24場，防禦率高達4.91，上季則因傷只出賽1場。

日刊現代指出，各球團異口同聲表示不考慮簽下他，儘管中日龍隊曾簽下中村紀洋和松坂大輔這種生涯尾聲沒人要的球星，且與田中有私交的投手教練小山伸一郎加入中日龍。不過中日龍監督井上一樹受訪時直言，「不能說是0%（簽下田中的可能性），但沒有很積極。」

原本被認為最積極考慮田中的養樂多隊也傳出已放棄，田中面臨無球可打，甚至退休的可能性，且隨著時間推進，機率正逐日增加。

田中進入獨立聯盟的可能性也被提到，獨立聯盟認為田中加入能創造雙贏，提升聯盟關注度，但具體合作方式與可能性仍有待觀察。

田中將大

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