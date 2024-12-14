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中職／陳韻文至少4500萬5年約留統一獅 蘇泰安：開心達共識

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊今天與終結者陳韻文達成簽約共識。 聯合報系資料照
統一獅隊今天與終結者陳韻文達成簽約共識。 聯合報系資料照

統一獅隊今天與終結者陳韻文達成簽約共識，雙方有望簽下5年、4500萬元以上的合約，領隊蘇泰安僅證實成功留下陳韻文，合約細節待球團後續公布。

作為中職救援紀錄保持人的陳韻文，今年投身自由球員市場吸引台鋼雄鷹、中信兄弟等隊關注，而獅隊也全力留人，有望推出超越2013年郭泓志的3年總值4080萬元的合約。

蘇泰安今天表示，雙方已經達成共識，將與陳韻文簽下5年合約，由於目前尚未完成簽約程序，相關合約內容就等球團後續公布。

外傳獅隊端出大約是跟進其他球隊加碼，蘇泰安對此表示，球隊一直就有在跟陳韻文談約，不是因為其他球隊而加碼，「他也有意願留下，繼續為球隊效力，我們很開心達成共識，這樣他心情也比較安定，春訓能夠好好專心調整。」

台鋼雄鷹 蘇泰安 陳韻文

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