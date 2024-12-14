聽新聞
0:00 / 0:00
中職／陳韻文至少4500萬5年約留統一獅 蘇泰安：開心達共識
統一獅隊今天與終結者陳韻文達成簽約共識，雙方有望簽下5年、4500萬元以上的合約，領隊蘇泰安僅證實成功留下陳韻文，合約細節待球團後續公布。
作為中職救援紀錄保持人的陳韻文，今年投身自由球員市場吸引台鋼雄鷹、中信兄弟等隊關注，而獅隊也全力留人，有望推出超越2013年郭泓志的3年總值4080萬元的合約。
蘇泰安今天表示，雙方已經達成共識，將與陳韻文簽下5年合約，由於目前尚未完成簽約程序，相關合約內容就等球團後續公布。
外傳獅隊端出大約是跟進其他球隊加碼，蘇泰安對此表示，球隊一直就有在跟陳韻文談約，不是因為其他球隊而加碼，「他也有意願留下，繼續為球隊效力，我們很開心達成共識，這樣他心情也比較安定，春訓能夠好好專心調整。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言