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中職／盼退休前再奪一冠 胡金龍：別讓賴總統等太久

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，統一獅胡金龍（左）與名球評曾文誠（右）對談分享棒球人生。圖／統一獅隊提供
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，統一獅胡金龍（左）與名球評曾文誠（右）對談分享棒球人生。圖／統一獅隊提供

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，今日特別邀請統一獅胡金龍出席，與名球評曾文誠對談分享棒球人生，面對新球季依舊期待球隊能夠奪冠，「別讓賴（清德）總統等太久。」

此展覽自即日起至12月29日，在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場外野登場，今日也是胡金龍首度蒞臨亞太棒球村成棒主球場，對於即將落成的成棒主球場充滿期待。

胡金龍首期待自己能夠在站上亞太棒球場進行職棒賽事，今年春訓獅隊在亞太成棒副球場、室內球場訓練，在訓練時效就有顯著提升，對於選手的進步自然有更多進步的空間。

迎接2025年職棒例行賽。胡金龍逗趣表示：「希望獅隊能在我退休前再拿一座總冠軍，好久沒有進總統府了，別讓賴總統等太久。」也了解自己身體，現在面對高張力比賽，恢復需要比較久的時間，期待自己還是能健康出賽、幫助球隊。

胡金龍也分享在旅美生涯與剛回台投入職棒時的差異，在美國奮鬥的那幾年，美國的訓練環境比較完整，也有明顯的主場環境，對於選手而言可以充分完整的環境下，自我強化訓練。

球迷也詢問大聯盟春訓與台灣職棒春訓的差異性在哪？胡金龍透過自己的經驗分享，其實依據訓練量、訓練內容都差不多，但是在於硬體訓練環境，在美國大聯盟春訓有四、五個場地讓大家可以運用訓練，而台灣相對硬體上比較簡單，整體訓練時間上的差異就有很大的落差。

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，統一獅胡金龍（前排右）與名球評曾文誠（前排左）對談分享棒球人生。圖／統一獅隊提供
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，統一獅胡金龍（前排右）與名球評曾文誠（前排左）對談分享棒球人生。圖／統一獅隊提供
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，統一獅胡金龍分享棒球人生。圖／統一獅隊提供
「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，統一獅胡金龍分享棒球人生。圖／統一獅隊提供

大聯盟 棒球 胡金龍

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