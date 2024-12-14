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棒球／李來發獲宏道特別獎 陳偉殷：他的精神一直鼓勵我們

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
1984年洛杉磯奧運中華隊成員郭泰源、趙士強、林華韋、曾智偵、楊清瓏等人到場見證。記者劉肇育／攝影
1984年洛杉磯奧運中華隊成員郭泰源、趙士強、林華韋、曾智偵、楊清瓏等人到場見證。記者劉肇育／攝影

身為體壇之光的背後推手，第四屆宏道教練獎頒獎典禮在今天登場，並頒發出績優訓練獎、全人培育獎、特殊奉獻獎、及宏道特別獎，獎金從6萬元至30萬元不等，其中首次頒發的宏道特別獎頒給了已故棒球教練李來發，並由女兒代為領獎，包括郭泰源、趙士強、林華韋、曾智偵、楊清瓏等1984年洛杉磯奧運中華隊成員也都到場見證。

邁入第四屆的宏道教練獎在今天舉行頒獎典禮，今年共評選手優訓練獎10位、全人培育獎2位、特殊奉獻獎1位、宏道特別獎1位，其中「績優訓練獎」台北市大同高中邱為榮教練、新北市安康高中許穎溪教練、高雄市楠梓高中鄭紹宏教練、台北市民權國小洪子健教練、高雄市梓官國中蔡宛蓉教練、新北市柑園國小賴仁傑教練、高雄市中正國小尤伸評教練、桃園市光明國中莊偉廷教練、高雄市左營高中林生祥教練、宜蘭縣吳沙國中林裕堯教練。

至於「全人培育獎」台中市大里高中強湄芬教練、台北市啟聰學校安慶隆教練; 「特殊奉獻獎」台東縣太平國小陳慧欣教練以及今年首度頒發的「宏道特別獎」為已故李來發棒球教練。

宏道基金會董事長林鴻道表示，感謝長年在體育界默默付出的教練，選手在鎂光燈前獲得矚目，但當推手的就是教練，不管基層還是到國家隊教練都一樣，不只技術方面要指導，有時還要照顧選手生活起居，甚至是籌募移地訓練的費用，這不是大家都看得到的，宏道基金會認為他們都是不可或缺的英雄。  

對於今年首度頒發的特別獎由已故棒球教練李來發獲獎，林鴻道指出，李來發教練在球員時期就常入選國家隊，也曾加入過日本職棒南海鷹隊（現福岡軟銀鷹隊），球員退役後，1984年擔任洛杉磯奧運表演賽中華成棒代表隊教練開始，他帶領中華棒球國家代表隊參與多次的國際賽，1992年在巴塞隆納奧運奪得銀牌，創下台灣棒球的最高榮譽。李教練更是在職棒及高苑工商棒球隊時，致力培育年輕棒球人才，為台灣棒球界培育了不少後起之秀，知名投手陳偉殷就是他的子弟兵之一。

今天記者會上陳偉殷也特別錄製影片表示，李教練對棒球無私的奉獻和對選手的關懷，深深影響了無數的後輩，這個特別獎是對他一生努力的肯定，也是我們對他感謝和敬意，他的精神會一直鼓勵著我們。代為受獎的李來發女兒則表示，今天是懷著無比感恩與不捨的心情來代表爸爸接受這份殊榮，全家人要向宏道基金會致上最誠摯的感謝，因為這項深具意義的教練特別獎，不僅是無上的榮耀，更是一份珍貴的回憶。

李來發 林鴻道 棒球

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