新北U18／麥寮二壘手王翾祐想選秀 找江坤宇、菊池涼介取經

麥寮高中二壘手王翾祐高一時曾棒打林維恩、王彥恩兩名平鎮強投，然而升高二前遇到受傷開刀，直到今年玉山盃才復出，在新北富邦U18國際青棒邀請賽幫助球隊拿下季軍，他希望在高三這年持續進步，挑戰中職選秀。

麥寮高中在前年黑豹旗16強曾以0：4遭平鎮高中完封，王翾祐是當時唯一敲安的球員，但去年6月因為傳球姿勢不正確，導致右手軟骨骨裂必須開刀治療，中間還因為心急導致二次發炎，休息了半年時間才開始回到球場。

「一定會有沮喪的感覺。」王翾祐坦言，當時自己狀況不錯卻遇到傷勢，「練習還練到哭，同學跟說不要急，他們也一直跟我聊天，後來太急著想回來，被教練罵，叫我不要動。」

麥寮高中總教練吳秉倫指出，王翾祐是很活潑的選手，場上場下都能帶動氣氛，「打擊、守備都不錯，在二壘守備很有水準，就是傳球需要再修正。」

新北富邦U18國際青棒邀請賽，雲林縣隊由麥寮高中組成，二壘手王翾祐。記者蘇志畬／攝影

王翾祐自認守備是強項，但傳球方面因為動作太大、出手慢一些，只能守二壘，自己也希望能夠朝游擊前進，也常觀察中信兄弟隊江坤宇、日職廣島隊菊池涼介兩位內野手，「看他們的第一拍怎麼啟動。」

王翾祐在季軍戰2打數1安打，是支二壘安打，另有2次保送上壘，跑回2分，他目標在畢業後投入中職選秀，「希望可以被選到，就去看看，有沒有上沒關係。」