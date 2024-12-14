中職／樂天女孩「唇印球」好香！猿隊福袋10分鐘完售

樂天桃猿球團年末推出超狂福袋，限量200份的「聖誕驚喜」，12日晚間開賣僅短短10分鐘內被搶購一空，大禮包裡除了有機會獲得球員同款球衣外，還有女孩實戰球衣、親簽球和超火辣唇印球等驚喜好禮。

猿隊這次推出的聖誕福袋售價1225元，隨機附贈的禮物包括女孩穿過的實戰主場球衣、隨機球員或樂天女孩的親簽球，甚至還有女孩的「唇印球」。

實戰球衣因其稀有性和紀念價值，成為球迷的收藏首選，而無框畫和親簽球則涵蓋了多位人氣球員與女孩的簽名，如陳晨威、林子偉、陳鴻文，以及樂天女孩中的孟潔、菲菲、Dora、十元、Rina等。

其中，最引人注目的女孩唇印球，在製作過程中，女孩們既興奮又緊張，不禁討論著「真的要親嗎？」、「顏色會不會掉啊？」等有趣問題。當她們完成親印後，有人笑著說：「唉唷，好醜！我的唇紋怎麼那麼多？」甚至開玩笑地想重新親一次。