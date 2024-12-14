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中職／樂天女孩「唇印球」好香！猿隊福袋10分鐘完售

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿推出超狂福袋「聖誕驚喜包」，內含女孩實戰球衣、超火辣唇印球等隨機好禮。圖／樂天桃猿球圖提供
樂天桃猿推出超狂福袋「聖誕驚喜包」，內含女孩實戰球衣、超火辣唇印球等隨機好禮。圖／樂天桃猿球圖提供

樂天桃猿球團年末推出超狂福袋，限量200份的「聖誕驚喜」，12日晚間開賣僅短短10分鐘內被搶購一空，大禮包裡除了有機會獲得球員同款球衣外，還有女孩實戰球衣、親簽球和超火辣唇印球等驚喜好禮。

猿隊這次推出的聖誕福袋售價1225元，隨機附贈的禮物包括女孩穿過的實戰主場球衣、隨機球員或樂天女孩的親簽球，甚至還有女孩的「唇印球」。

實戰球衣因其稀有性和紀念價值，成為球迷的收藏首選，而無框畫和親簽球則涵蓋了多位人氣球員與女孩的簽名，如陳晨威、林子偉、陳鴻文，以及樂天女孩中的孟潔、菲菲、Dora、十元、Rina等。

其中，最引人注目的女孩唇印球，在製作過程中，女孩們既興奮又緊張，不禁討論著「真的要親嗎？」、「顏色會不會掉啊？」等有趣問題。當她們完成親印後，有人笑著說：「唉唷，好醜！我的唇紋怎麼那麼多？」甚至開玩笑地想重新親一次。

除了唇印球和實戰球衣外，聖誕福袋還隨機附有人氣女孩們的親簽無框畫，這些珍貴的簽名作品同樣受到球迷熱烈爭搶。女孩們藉由這次特別企劃，為支持者帶來更多歡樂與驚喜，讓每一位收到福袋的球迷都能感受到她們的心意與努力。

樂天桃猿推出超狂福袋「聖誕驚喜包」，內含女孩實戰球衣、超火辣唇印球等隨機好禮。圖／樂天桃猿球圖提供
樂天桃猿推出超狂福袋「聖誕驚喜包」，內含女孩實戰球衣、超火辣唇印球等隨機好禮。圖／樂天桃猿球圖提供
樂天桃猿推出超狂福袋「聖誕驚喜包」，內含女孩實戰球衣、超火辣唇印球等隨機好禮。圖／樂天桃猿球圖提供
樂天桃猿推出超狂福袋「聖誕驚喜包」，內含女孩實戰球衣、超火辣唇印球等隨機好禮。圖／樂天桃猿球圖提供

林子偉 樂天女孩 樂天桃猿

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